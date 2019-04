Phonearena

Samsung ha tenido unos días difíciles debido a que el debut del teléfono plegable Galaxy Fold se vio empañado por los fallos en su pantalla. Sin embargo, eso no ha parado los informes sobre el futuro Galaxy Note 10. Samsung lanzó los Galaxy S10 y S10 Plus con sensor de huella en pantalla y triple cámara trasera, por lo cual nos preguntamos, ¿cuál será el próximo aspecto diferenciador del celular más grande de la empresa surcoreana?

Por mucho tiempo se especuló que el Galaxy Note 10 podía ser el teléfono flexible de Samsung, pero desde luego ya sabemos que esto no es así, porque la empresa dio a conocer el Galaxy Fold. Ahora los rumores comienzan a orientarse sobre nuevas funciones que podría tener el teléfono especialmente diseñado para los amantes del S Pen y de que no tendrá botones.

El primer celular Galaxy Note se lanzó en 2011, y desde entonces su evolución no sólo le ha hecho crecer en pantalla, sino que también le ha convertido en el teléfono con las mejores especificaciones. En este video que te dejamos a continuación te mostramos una breve historia de la familia Galaxy Note.

Galaxy Note 10: Rumores

Si te preguntas de qué manera Samsung podría hacer al Galaxy Note 10 diferente, aquí te va la principal de las propuestas, o uno de los rumores que más suena en las últimas semanas. Se trata de una patente de la empresa, en la cual la cámara frontal se encuentra en el S Pen, lo que liberaría la pantalla de una ceja o un ojo, y daría un paso adelante en diseño.

Hemos de recordar que los celulares que hasta el momento han logrado eliminar la cámara frontal del panel sólo han agregado una pieza retráctil que deja salir a la cámara oculta cuando la activas. El Oppo Find X o el Vivo Apex son ejemplos de ello, aunque consideramos que esta tecnología podría no ser tan duradera, por lo cual ni Samsung ni otras grandes empresas están apostando por ella.

USPTO / Android Police

La filtración del S Pen con cámara fue dada a conocer por Android Police, y asegura que el lápiz tendría además un zoom óptico, algo que en muchas ocasiones no se incluye en las cámaras frontales porque hace a los teléfonos más gruesos de lo socialmente aceptado por los usuarios.

Otro informe que nos deja conocer un poco más al Galaxy Note 10 es el hecho de que el celular ya no tendría puerto para audífonos, y que Samsung podría colocar entonces audífonos USB tipo C en la caja del teléfono. De esta forma la empresa se uniría a la tendencia de empresas como Apple, Motorola, LG y Google, cuyos celular estrella ya no incorporan puerto Jack 3.5.

Otra de las filtraciones aseguran que el Galaxy Note 10 sería el primer celular que directamente saldría a la venta con tecnología 5G, porque la generación Galaxy S10 tiene una versión 5G, pero que no estuvo disponible cuando se lanzaron esos celulares en marzo.

Desde luego, Samsung también podría colocar otra de las pantallas que presentó en su conferencia para desarrolladores, que elimina la ceja y solo deja un pequeño orificio para la cámara. Este concepto nos muestra precisamente cómo sería el celular si incorporara este tipo de panel.



Este otro concepto del Galaxy Note 10 de Techconfigurations se ajusta menos a los rumores, pero nos deja soñar con un celular bonito.

Galaxy Note 10: Características



Aunque todavía no conocemos todos los detalles del Galaxy Note 10, lo cierto es que hay algunas características que podrían cumplirse cuando el celular se lance. Según Sammobile, por ejemplo, el Galaxy Note 10 tendrá cuatro cámaras traseras, similar al Galaxy S10 5G. Según PhoneArena, las cámaras serían de 12 megapixeles para la principal, 16 megapixeles para la gran angular, 12 megapixeles para la telefoto y por último un sensor de profundidad 3D.

Al igual que los S10 y S10 Plus, se espera que este celular tenga sensor de huella en pantalla, y que elimine el sensor de iris, que sí poseía la versión anterior.

Aunque no se conoce el procesador aún, los Galaxy Note no suelen estrenar chip. El Galaxy Note 9 utilizó el mismo Snapdragon 845 / Exynos 9810 de los Galaxy S9 y S9 Plus. Algo en lo que sí podría mejorar con respecto a su predecesor es en la memoria RAM y en el almacenamiento, ya que existe un Galaxy S10 Plus versión especial de cerámica con 12GB de RAM y los Galaxy note siempre tienen una memoria de procesamiento más elevada que esta serie.

Más rumores del Galaxy Note 10

Y como los rumores sobre este celular no paran, a continuación te mostramos algunos de los más importantes que hemos reseñado en CNET en Español.

Cuatro versiones del Galaxy Note 10

Si el Galaxy S10 tiene cuatro versiones, por qué no iba a tenerlas el Galaxy Note 10. Un informe asegura que habría dos variantes de 6.2 y 6.7 pulgadas con conectividad LTE de precio más ajustado y las otras dos ofrecerían conectividad 5G.

No queda claro si todas las versiones se venderían en todos los países o si algunas de ellas solo en los que no esté prevista la llegada de la tecnología 5G pronto.

Fecha de venta Galaxy Note 10

La fecha de lanzamiento y venta del Galaxy Note 10 aún se desconoce, pero si seguimos el patrón de sus predecesores, deberíamos conocer este nuevo celular en agosto. De hecho, un reporte de ET News señala que el teléfono se lanzaría en agosto. El Galaxy Note 8 se lanzó el 23 de agosto en Nueva York, y el Galaxy Note 9 el 9 de agosto. El 10 de agosto cae en sábado, por lo cual no creemos que el Galaxy Note 10 se lance ese día.

Galaxy Note 10 vs. Galaxy S10 Plus

Sí ya sé que aún no se ha lanzado este dispositivo, pero lo cierto es que nosotros ya hemos hecho una lista de lo que el Galaxy Note 10 necesita para poder hacerle frente al Galaxy S10 Plus, el rival dentro de casa. Algunas de las cosas que no nos encantan del S10 Plus son su orificio en la pantalla o la precisión de su lector de huellas. Lee aquí las 6 cosas que harían al Galaxy Note 10 mejor que el Galaxy S10 Plus.