El Galaxy Note 10 debería tener estas 6 características

Sarah Tew/CNET

Samsung por fin confirmó el lanzamiento del Galaxy Note 10 para el 7 de agosto, en el segundo evento Unpacked 2019.

La empresa presentará esa nueva generación de celulares en Nueva York, en el mismo lugar donde lanzó su predecesor, el Note 9.

La invitación de la empresa no revela mayores detalles y aunque ya hay muchísimos rumores, aquí recopilo las seis características del Galaxy Note 10 que me gustaría se hicieran realidad.

Vale la pena dejar en claro que se espera que Samsung no presente un solo Galaxy Note 10, sino también un Galaxy Note 10 Plus (conocido anteriormente como Galaxy Note 10 Pro) y hasta una versión Note 10 5G.

Novedades del Galaxy Note 10 que me gustaría ver

Nuevo diseño

El diseño de los Galaxy Note no ha cambiado mucho en las últimas generaciones.

Es cierto que casi todo teléfono se parece hoy en día, pero me gustaría que Samsung se arriesgara un poco más. El celular con esquinas relativamente pronunciadas, el módulo rectangular de las cámaras y su parte trasera de simplemente vidrio con el logo de la empresa y el modelo se han vuelto un poco aburridos.

Un nuevo módulo de cámaras que sea posiblemente más curvo, una parte frontal de prácticamente solo pantalla y nuevos colores podrían ser buenos cambios. Las esquinas a lo mejor podrían ser más curvas y el auricular ubicado justo en el borde superior.

Probablemente Samsung tendría un as bajo la manga, o a lo mejor lo estaría guardando hasta la llegada del Galaxy S11.

Más funciones en el S Pen

El stylus o S Pen del Galaxy Note ha evolucionado cada generación, ofreciendo nuevas funciones que aunque no son útiles en todas las ocasiones, cuando realmente las usas son toda una bendición.

No es claro qué novedad podría traer ese S Pen en el Galaxy Note 10, pero sería interesante si integra un micrófono para que sirva como un micrófono inalámbrico, un láser para poder apuntar a cosas de presentaciones y hasta una cámara para poderte tomar selfies y permitir que la parte frontal del celular sea solo pantalla.

Carga más rápida

Quick Charge 2.0 se ha convertido en la carga rápida de los celulares Samsung por años, mientras que muchos ya han utilizado Quick Charge 3.0 durante ese tiempo o hasta han integrado tecnologías que permiten cargar no solo hasta 15 vatios de potencia, sino hasta 40 vatios como en el OnePlus 7 Pro y Huawei P30 Pro o 50 vatios como el Oppo R17 Pro.

Se ha rumorado que el Galaxy Note 10 tendría una carga de 45 vatios, lo cual permitiría que el celular se cargara mucho más rápido.

Mejores cámaras

Se ha vuelto costumbre que esperamos que cada generación de celulares integre mejores cámaras y el Galaxy Note 10 no es la excepción.

Como mínimo, espero que todos los Galaxy Note 10 tengan tres cámaras traseras con diferentes perspectivas (una gran angular, una regular y un telefoto para hacer zoom).

Sería genial que las cámaras del Galaxy Note 10 pudieran hacer zoom óptico 3X o 5X y que contaran con un modo de noche formal avanzado que le permita competir mejor con el modo del Pixel 3 y el Huawei P30 Pro.

Almacenamiento UFS 3.0 en vez de 2.1

Puede ser que sea un cambio que pase desapercibido con facilidad, pero parte del buen desempeño del OnePlus 7 Pro está conectado con el almacenamiento UFS 3.0 que utiliza, más avanzado que lo que ofrecen la mayoría con UFS 2.1.

Utilizar esta clase de almacenamiento permitirá que el celular tenga la capacidad de leer los datos más rápidamente para reaccionar más rápido y así ofrecer una mejor experiencia.

Más diferencias de especificaciones con los Galaxy S10

La serie Galaxy Note había logrado diferenciarse en sus especificaciones, incluyendo un procesador superior y otros cambios de la serie Galaxy S.

En los últimos años, sin embargo, este no ha sido el mismo camino que ha tomado al integrar el mismo procesador y hasta la cámara que la serie Galaxy S. Me gustaría que la serie Note se volviera a diferenciar más de los Galaxy S10 para dejar más en claro que no todo se trata del S Pen.

Sin embargo, es muy posible que el Galaxy Note 10 tenga al menos el mismo procesador Snapdragon 855 o Exynos 9820 del Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 Plus y los otros S10.

En el podcast —que puedes escuchar en la parte superior o en Google Play (Google Podcast) y iTunes (te puedes suscribir aquí)— hablo también de las buenas noticias para Huawei de sus relaciones con las empresas estadounidenses, la fecha de lanzamiento de Galaxy Note 10 y cuatro apps para ganar dinero gratis (Dosh, SweatCoin, Ibotta, Killi y Google Rewards).

Cada nuevo episodio de Actualización Android se transmite en vivo en Facebook Live (en nuestra página de CNET en Español) todos los miércoles —o jueves si se aplaza por alguna razón— a las 4 p.m. hora del Pacífico (7 p.m. hora del Este) de Estados Unidos y no sólo te contamos las noticias más importantes de Android, sino que también te mostramos productos de primera mano y contestamos tus preguntas en vivo.

