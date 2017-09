Samsung presenta el Galaxy J7 Plus, otro teléfono con cámara doble

Agrandar Imagen Samsung

Samsung tiene otro teléfono con cámara doble, pero no se trata de un gama alta como el Galaxy Note 8.

El nuevo celular es el Galaxy J7 Plus, un teléfono que se parece mucho a los celulares de Samsung antes de que la fabricante surcoreana usara un diseño sin biseles. La parte frontal tiene un lector de huellas y botones capacitivos en la quijada del teléfono.

El J7 Plus se venía esperando desde hace días y su lanzamiento no fue demasiado llamativo, pues se celebró en Tailandia, según informa el sitio Android Authority. El teléfono, además, corresponde a la gama media así que no ha tenido los mismos reflectores que el Note 8.

Las características sobresalientes del J7 Plus son:

Pantalla 5.5 pulgadas AMOLED

Procesador MediaTek Helio P20 (nada de Exynos de Samsung)

4GB en RAM

32GB de almacenamiento que se puede incrementar hasta a 256GB

Batería de 3,000mAh

Android 7.0 Nougat con TouchWiz de Samsung

Su precio es de alrededor de US$390

En cuanto a su flamante cámara, el J7 Plus tiene una lente de 13 megapixeles y otra de 5 megapixeles con apertura de ƒ/1.7 y ƒ/1.9, respectivamente. Al frente se encuentra una cámara de 16 megapixeles con su flash LED. La cámara trasera es capaz de tomar fotos con el fondo difuminado, pero la función de fotos amplias --que sí tiene el Note 8-- no están presentes en el J7 Plus.

Samsung no ha dicho si este Galaxy J7 Plus llegará a otros países en América y Europa, así como tampoco la fecha de lanzamiento para Asia.