La Galaxy Home saldrá en el tercer trimestre de 2019, según reporte

Sarah Tew/CNET

Ni abril, ni junio. La primera bocina inteligente de Samsung llegará al mercado durante el tercer trimestre de 2019.

En mayo, un portavoz de Samsung había dicho al sitio Web Android Authority que la Galaxy Home con Bixby se lanzaría antes de finalizar junio de 2019, pero parece que no será así. Según un reporte de The Korea Herald, que recoge unas declaraciones del presidente ejecutivo de la división de electrónica de consumo de Samsung, Kim Hyun-suk, la compañía retrasará el lanzamiento del dispositivo al tercer trimestre de 2019, aunque no especificó una fecha exacta.

"La bocina Galaxy Home, que será el centro de los electrodomésticos de Samsung, se lanzará en el tercer trimestre del año y ayudará a completar la iniciativa IoT de Samsung", dijo Hyun-suk.

Sin embargo, el ejecutivo se negó a responder cuando se le preguntó sobre el lanzamiento de Galaxy Home Mini, la versión más pequeña de la bocina inteligente de Samsung que pasó recientemente por el proceso de certificación de la FCC.

Samsung anunció la Galaxy Home en Nueva York el 9 de agosto de 2018, junto con el Galaxy Note 9, pero desde entonces la compañía no ha dado mucha información adicional del dispositivo que viene a competir con las bocinas de Apple, Amazon y Google.

La información que conocemos hasta la fecha señala que la Galaxy Home se distinguirá más por su calidad de sonido que por sus funciones inteligentes, como sucede con la HomePod de Apple si se compara con las bocinas con Google Assistant o Alexa de Amazon.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 4 de junio de 2019.

Reproduciendo: Mira esto: ¿Pensando en comprar un celular Huawei? No lo compres...