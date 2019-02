Una semana agitada. El lanzamiento de los nuevos Galaxy S10 nos ha dejado exhaustos en la redacción, pero no tenemos tiempo de quejarnos mucho, ya nuestro equipo está montado -- literalmente -- en el avión, para cubrir la mayor feria de celulares del mundo, MWC 2019, que por cierto puedes seguir en este enlace.

Samsung dio una estocada al anunciar que se adelantaba al Congreso Mundial de Dispositivos Móviles y lanzaba sus Galaxy S10 antes de la feria, permitiendo además que la disponibilidad de los dispositivos sea más inmediata que nunca, el 8 de marzo. Los teléfonos marcan el avance de la empresa en detalles como una pantalla con menos biseles, carga reversible y sensor de huellas ultrasónico en la pantalla.

¿La guinda del pastel? El Galaxy S10 5G que llegará más adelante este año y el Galaxy Fold, el primer teléfono plegable de la empresa que llegará en abril y que tendrá un precio de casi US$2,000. Eso sí, este celular se convierte en tableta y tiene en total seis cámaras.

Pero ¿es Samsung la única trabajando en un teléfono flexible? Nada que ver, varias empresas pretenden darnos un abrebocas de sus teléfonos plegables durante MWC 2019, entre ellas contamos a Xiaomi, que ya anunció incluso que busca nombre para su dispositivo, y también a Huawei y LG, que vienen trabajando en su teléfono plegable con menos rumores que otras empresas.

¿Cuándo serán realmente los teléfonos plegables algo que podremos comprar con facilidad? Vamos a extrapolar esta novedad a la de las dobles cámaras: el Huawei P10 lanzado en 2017 fue el primer celular con dos cámaras que se hizo global. Un año después muchos teléfonos comenzaron a incluir esta novedad y en 2019 muchos celulares económicos tienen dos sensores. Entonces, según nuestros cálculos es posible que si esta tendencia prolifera en dos años podríamos ver muchos dispositivos de este tilo con precios más económicos. ¿Y qué pasa con Apple? analistas creen que le será difícil tener acceso a pantallas flexibles porque LG y Samsung controlan gran parte de ese mercado, así que sus intentos podrían retrasarse.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.