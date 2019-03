El Galaxy Fold entrena sus abdominales en un divertido video

Samsung

Samsung quiere que sepas que la bisagra de su nuevo teléfono plegable, el Galaxy Fold, puede durar más de 200,000 ciclos.

Para ilustrarlo, la compañía lanzó un video que muestra los ciclos de apertura y cierre de varios Fold con una música impactante, que hace que parezca un video de ejercicios de entrenamiento de abdominales.

Realmente el video es extrañamente hipnótico.

El clip no se detiene en ningún momento, por lo que no podemos ver si hay un pliegue en la pantalla como vimos recientemente en un video no oficial de Samsung. Tampoco sabemos cómo acabará la pantalla del Galaxy Fold después de doblarse 200,000 veces.

Recordamos que el teléfono comenzará a enviarse el 26 de abril y ya está disponible para ser reservado.