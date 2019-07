Galaxy Fold: échale un vistazo a su diseño y otras cosas que debes saber

Samsung

Al fin... Samsung lanzará el dichoso celular plegable Galaxy Fold, y se dice que las mejoras corrigen la tendencia de la pantalla a romperse, parpadear o abultarse como ocurrió con algunos dispositivos enviados para analizar (aunque no en los que recibió CNET). Tres meses después de cambiar la fecha original de venta del 26 de abril, el Galaxy Fold ahora se venderá en septiembre. Samsung dijo que anunciará la fecha exacta más adelante.

La segunda iteración del Fold llega momentos en que Samsung está impulsando el lanzamiento del Galaxy Note 10 y antes de la revelación del iPhone 11 (iPhone de 2019). Se rumorea que la marca también se encuentra en pleno desarrollo de dos teléfonos 5G más.

Los cambios de Samsung al diseño del Galaxy Fold incluyen refuerzos en la pantalla, estructura interna y el área de la bisagra que ayudarán a mantener el teléfono plegable más rígido (algo de lo que carece su pantalla de plástico) y que ayudan a mantener alejados al polvo y las partículas.

La capa protectora de la pantalla, que causó consternación y controversia cuando algunos editores la analizaron, ahora tiene una huella más grande que se extiende más allá de los biseles. Esta película se detuvo en seco en el diseño original, dejando un borde lo suficientemente ancho como para tirar hacia arriba con una uña.

Samsung

Samsung proporcionó algunas imágenes junto con el anuncio sobre la nueva fecha de venta del Galaxy Fold, incluida una vista lateral de su bisagra.

Sin embargo, cabe aclarar que las imágenes son renderizadas y no fotos definitivas. Además, son de ángulos rectos, no de tomas de detalles que se centran en lo que ha cambiado. Hay muchas cosas que realmente no podemos determinar sin tener el teléfono en nuestras manos. La diferencia más perceptible que puede distinguir en los renders es el área construida alrededor de la bisagra.

Realmente se asoman las grietas de la bisagra mientras el teléfono se dobla y no se ve, y la línea fina de la capa protectora de la pantalla muestra el éxito que ha tenido Samsung en las mejoras estéticas.

¿Y los refuerzos de metal insertados en el cuerpo? Esto podría ser algo que vamos a poder sentir, pero no ver.

Samsung nos ayudó a responder algunas otras dudas adicionales sobre el Galaxy Fold:

¿Qué tipo de mensaje o leyenda habrá en la caja sobre el diseño o la capa protectora?

"Nos aseguraremos de que la guía de cuidado y uso se entregue claramente a nuestros clientes a través de materiales en el empaque del Galaxy Fold y también en Samsung.com."

¿Cuándo se lanzarán de nuevo los pedidos por adelantado?

"Estamos revisando nuestro plan de lanzamiento al mercado y esperamos que el Galaxy Fold llegue pronto a los consumidores. Los detalles de disponibilidad se anunciarán en las próximas semanas".

¿Costará el Galaxy Fold los US$1,980 que se habían anunciado antes?

"No hay cambios al precio"

