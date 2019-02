El Galaxy Fold cuesta US$1,980. Esto es todo lo que te puedes comprar con este dinero

CNET

Samsung acaba de anunciar el Galaxy Fold. Es uno de los productos tecnológicos que más nos ha hecho babear en mucho tiempo. Es un teléfono que se despliega para convertirse en una tableta. O, si lo prefieres, puedes doblar la tableta para que se convierta en un teléfono.

El precio de todo esto es US$1,980.

No dudo de que sea un dispositivo sorprendente, pero por ese dinero, puedo encontrar mejores cosas que invertir. De hecho, empecé a pensar en todo lo que puedo comprar con esa cantidad de dinero. Y la siguiente lista es el resultado de esta reflexión. Ojo, esta lista no está pensada en incluir dispositivos que dupliquen las funciones del Fold, sino para darte una idea de cuántos electrónicos útiles te puedes comprar con esta suma. Sí, con casi US$2,000 obtendrás un lindo teléfono y una tableta, y otro montón de cosas. Así que empecemos

Samsung Galaxy S9 desbloqueado: US$600 en Amazon. Es un teléfono insignia por un precio más bajo.

Samsung Galaxy Watch Active: US$199 en Samsung. Puedes pedir ahora el nuevo reloj inteligente de Samsung y obtener gratis un Wireless Charger Pad. El Active viene repleto de funciones enfocados en la salud.

Tableta Amazon Fire HD 8: US$60 en Amazon. Sólo tienes que usar la función de hotspot de tu teléfono para disfrutar de conectividad. La tableta de 8 pulgadas de Amazon puede hacer todo lo que podrías querer.

Televisor TCL 6 Series Roku de 55 pulgadas: US$550 en Best Buy. Este televisor ofrece la mejor calidad de imagen por su precio. Y punto

Costco

Wheeler Power Fabric Recliner: US$440 en Costco. Lo único mejor que ver televisión es ver televisión sentado en un sillón que se reclina. Y a la vez cargar tu teléfono, que puedes hacer con el puerto USB integrado en la silla.

Sensores Four Tile Mate y un Google Home Mini: US$60 en Best Buy. Este paquete no lo puedes encontrar comúnmente.

Cámara de seguridad Wyze Cam Pan Wi-Fi: US$38 en Amazon. Es una cámara muy completa para su precio.

Cinco meses de suscripción a Hulu: US$30. A partir del 26 de febrero, el servicio de streaming de video bajará su tarifa para los planes que muestran anuncios a US$6 al mes.

Estos son sólo algunos ejemplos, por supuesto. Mi punto es que US$2,000 es mucho dinero para gastarlo en un solo dispositivo, especialmente cuando hay alternativas mucho más baratas que te ofrecen las mismas capacidades.

Y tú, ¿qué te comprarías con esta cantidad de dinero?

