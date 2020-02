Galaxy Buds Plus vs. AirPods vs. AirPods Pro: Estas son sus diferencias

César Salza / CNET

Los Galaxy Buds del año pasado han mejorado, y Samsung ha traído este año los Samsung Galaxy Buds Plus, unos audífonos con un diseño casi idéntico, pero con algunas novedades trascendentales que pueden enfrentarlos ligeramente a los AirPods Pro y hacerlos rivalizar plenamente con los AirPods tradicionales.

A continuación los ponemos frente a frente, para que puedas tomar una decisión de compra.

Los Galaxy Buds Plus tienen buena batería

Una de las grandes novedades de los Galaxy Buds Plus en cuanto a sus predecesores es la batería. Los Galaxy Buds Plus tienen hasta 22 horas incluyendo la carga de la cajita, mientras que los AirPods y los AirPods Pro ofrecen hasta 24 horas de reproducción de música continua.

Eso sí, los Galaxy Buds Plus incorporan por US$149 cajita con carga inalámbrica, mientras que los AirPods de segunda generación con cajita de carga inalámbrica valen US$199, US$50 más que los que tienen una caja de carga tradicional.

Por su parte los AirPods Pro que cuestan US$249 ya incluyen carga inalámbrica. Por cierto los Galaxy Buds Plus se cargan mediante USB tipo C, mientras que todos los AirPods usan puerto Lightning.

Un detalle que debes saber es que con cinco minutos de carga los AirPods Pro obtienen una hora de batería, mientras que los Galaxy Buds Plus te ofrecen el mismo tiempo solo con 3 minutos de carga. Por su parte los AirPods tradicionales deben estar en la cajita por 15 minutos para obtener 3 horas de música.

Los AirPods Pro ganan en cancelación de ruido

Ahora pasemos al sonido que es muy importante en unos audífonos. Los Galaxy Buds Plus tienen un diseño con almohadillas igual que el de los AirPods Pro, aunque no poseen cancelación de ruido activa.

Cuentan con el aislamiento pasivo de las gomitas, y luego gracias a la adición de más micrófonos permiten controlar mediante la aplicación para iOS y Android el flujo de ruido externo.

Los AirPods tienen un diseño tradicional no personalizable y no tienen ni cancelación de ruido activa o pasiva, así que en este apartado son los claros perdedores.

Sin embargo, los AirPods Pro tienen modo de cancelación de ruido que elimina gran parte del sonido exterior, mientras que además tienen un segundo modo llamado Transparencia, que permite escuchar música y parte del ruido externo al mismo tiempo.

Todos los audífonos poseen control táctil. Los AirPods Pro de Apple no cuentan con un app como tal, aunque en iOS puedes modificarlos en el propio sistema, mientras que los de Samsung sí cuentan con un app. Los AirPods tradicionales no ofrecen muchas funciones ni en iOS ni en Android.

Los Galaxy Buds Plus permiten la configuración de los audífonos para que actives Spotify con un solo toque, un detalle que no poseen ni los AirPods ni los AirPods Pro. A esto debemos sumar que Samsung permite realizar ajustes en la ecualización del sonido, mientras que Apple permite que te hagas pruebas para saber qué tamaño de gomitas es el más indicado para ti.

Sarah Tew/CNET

Recepción de llamadas

Los Galaxy Buds del año pasado no resultaron ser los mejores para realizar llamadas. Este año Samsung ha mejorado los Galaxy Buds Plus con la integración no solo de dos micrófonos externos en cada audífono, sino que también de un micrófono interno, todo pare mejorar tu voz durante llamadas.

Los AirPods tradicionales tienen un micrófono regular en cada audífono y aunque su tecnología es buena según nuestras pruebas, lo cierto es que la calidad de sonido de los AirPods Pro es simplemente mejor. La empresa ha colocado micrófonos exteriores e interiores que ayudan con la reducción de sonido, amplifican y clarifican tu voz para las llamadas y te ayudan a escuchar aún mejor a la persona con la que hablas.

Conclusión

Los AirPods tradicionales podrían ser la competencia de los Galaxy Buds Plus. Sin embargo, debido a que son más caros cuando los compras con la cajita de carga inalámbrica, parece una mejor decisión probar los Galaxy Buds Plus, que además tienen novedades en el área de cancelación de ruido que no encontramos en los viejos audífonos de Apple.

Cuando enfrentamos los Galaxy Buds Plus a los AirPods Pro, notamos que efectivamente mejoran su calidad de audio y de micrófonos para que te escuchen mejor en las llamadas que sus predecesores, pero no tienen cancelación de ruido activa.

Por eso consideramos que estos audífonos son muy distintos entre sí, y aunque podrías estar valorando uno u otro para comprar, tienen muchas diferencias internas que dejan a los AirPods Pro como los rivales ganadores.

Los AirPods Pro cuestan US$249, mientras que los Galaxy Buds Plus cuestan US$149. Si quieres ver otra opción, échale un ojo a los Amazon Echo Buds, que son económicos y tienen cierta cancelación de ruido.