César Salza / CNET en Español

Los Galaxy Buds Live pueden ser rivales de los AirPods Pro, pero también de los Galaxy Buds Plus, porque aunque son un poquito más caros, no queda dudas de que ambos audífonos tienen una buena calidad de sonido. Pero... ¿qué audífonos de Samsung elegir?

Reproduciendo: Mira esto: Samsung Galaxy Buds Live vs. Galaxy Buds Plus: Comparados

Diseño: Tradicional vs. frijol

Comencemos por los , que son los más económicos. Su diseño es más tradicional. Incorporan las tradicionales almohadillas que dan una cancelación de ruido pasiva, su cajita no tiene carga inalámbrica, solo USB, y se pueden meter con facilidad en tu bolsillo.

Del otro lado tenemos los . Cuentan con una cajita cuadrada con carga inalámbrica y un diseño diferente, al que me costó acostumbrarme en mis pruebas porque tiene su truco para colocártelo en los oídos y una posición que puede ser incómoda para algunos y genial para otros.

César Salza / CNET en Español

El sonido de los Galaxy Buds Live es genial



Si hablamos del sonido, debemos decir que los Galaxy Buds Plus ofrecen muy buena calidad, tienen un buen bajo para los amantes de este detalle, y además las llamadas en este dispositivo se escuchan mejor que en sus predecesores. Sin embargo, estos audífonos no ofrecen cancelación de ruido, solo tienen un modo de control de ruido ambiental, que te ayuda a disiparlo o agudizarlo, pero no es lo mismo que la cancelación de ruido activa.

En la parte técnica, estos ofrecen una bocina dual de doble flujo, que posee un sonido profundo y claro y dos audífonos exteriores para mejorar la comunicación y uno interior que ayuda a bloquear ruidos exteriores.

En el caso de los Galaxy Buds Live, debes saber que incorporan cancelación de ruido activa, y la verdad es que funcionan muy bien y estos aíslan el ruido mucho mejor que los Galaxy Buds Plus que básicamente solo cuentan con unas gomitas de cancelación pasiva.

En las llamadas, los Live se escuchan bien y la cancelación de ruido sigue funcionando durante las mismas, por lo cual podrás escuchar correctamente a la persona al otro lado del teléfono a pesar de no tener almohadillas (que solo se echan en falta cuando estás en ambientes muy ruidosos).

Como dato curioso, Samsung colocó cuatro audífonos en total. Dos exteriores para escuchar el ruido, uno interior y uno dedicado a las llamadas. Esos audífonos ayudan en parte a controlar el ruido exterior que puedes escuchar.

Algo interesante es que los Galaxy Buds Live tienen un canal dedicado para el bajo, y en la parte más técnica, debes saber que poseen una bocina de 12mm que ayuda a tener un mejor desempeño general de sonido.

Calidad de llamada: OK, pero...

Ni los Galaxy Buds Plus ni los Galaxy Buds Live son los mejores audífonos para llamadas. Los más económicos se escuchan bien pero no son los mejores de su gama, y los Buds Live se oyen bien, pero el sonido de otros de la competencia como los AirPods Pro es ligeramente mejor.

Eso sí, a diferencia de otros de la competencia, los dos cuentan con un app de Samsung que permite controlar el tipo de ecualización y configurar otros detalles como el panel táctil de los audífonos y hasta qué funciones puede cumplir, entre ellas está la posibilidad de controlar Spotify o atender una llamada.

César Salza / CNET en Español

Batería: Los Galaxy Plus Live tienen más

Ahora conversemos sobre la batería. Cuando probamos los Galaxy Buds Plus, nos dimos cuenta de que Samsung había mejorado y mucho con respecto a los Galaxy Buds, ya que la batería pasó de 6 horas a 11 horas de reproducción, unas 22 horas si incluyes la cajita.

Si hablamos de la carga, Samsung dice que 10 minutos te darán unas dos horas de reproducción total.

Por su parte, los Galaxy Buds Live con cancelación de ruido activa tienen una batería de 6 horas, mientras que la cajita ofrece 15 horas más, para un total de al menos 21 horas de duración.

Si utilizas los audífonos sin cancelación de ruido, la cosa cambia, porque entonces tendrías 8 horas de batería en los audífonos y hasta 21 horas en la cajita, para un total de 29 horas.

En cuanto a la carga, Samsung dice que en promedio 10 minutos te darán solo una hora de reproducción, lo cual es una hora menos que con los Buds Plus.

César Salza / CNET en Español

¿Cuál comprar: Galaxy Buds Live o Galaxy Buds Plus?

Los Galaxy Buds Plus valen unos U$149, aunque pueden encontrarse en oferta. Mientras que los Galaxy Buds Live valen US$169.

Debido a que no es mucha la diferencia de precio y a que los Galaxy Buds Live ofrecen cancelación de ruido, yo me decidiría por estos, que además poseen carga inalámbrica, canal de bajo dedicado y más batería en general.

Eso sí, los Galaxy Buds Live no son para todas las orejas, así que asegúrate de comprarlos en un lugar donde puedas devolverlos en caso de que no te encante cómo se ajustan a ti.