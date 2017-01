¿Quieres una PC para realidad virtual por menos de US$500? Tendrás una PC para realidad virtual por menos de US$500.

Microsoft se convertirá en un importante competidor en el campo de la realidad virtual en 2017 gracias a su software Windows Holographic y a una gama de gafas para RV compatibles con Windows, además de varias alianzas que ya nos están ofreciendo algunos adelantos. El equipo de realidad virtual de Lenovo se está presentando aquí en la feria de tecnología CES de Las Vegas, aunque es una maqueta que no tiene funcionamiento. Y va a costar mucho menos que las Oculus Rift o las Vive.

Las gafas de Lenovo -- que aún no tienen un nombre oficial -- costarán menos de US$400 cuando salgan al mercado en la segunda mitad del 2017.

Pero incluso aunque la muestra que nos enseñaron no funcione, su diseño muestra cómo Windows VR podría ser ligeramente distinto a los equipos con los que sueles jugar juegos.

Si diseño es mucho más cómodo que la mayoría de equipos de RV. Es significativamente más ligero que las Rift o las Vive. El diseño de su banda para la cabeza también permite más usar gafas de visión, de manera muy parecida a las PlayStation VR. Una tapa frontal que se levanta también podría hacer que fuera mucho más fácil alternar el trabajo entre el mundo real y el virtual.

Esa facilidad para hacer el cambio es clave, especialmente para la próxima versión de Microsoft Windows 10. Las gafas de realidad virtual tienen sus propias cámaras de detección de profundidad en el frente, similares a la tecnología HoloLens de Microsoft, lo que te permite rastrear movimiento en toda una habitación sin la necesidad de ningún sensor extra. Eso supone menos desorden en tu escritorio, y permitirá que las gafas de Lenovo -- así como otros equipos de realidad virtual listos para Windows Holographic de compañías como Dell, HP y otras -- usaran algunos apps de HoloLens. El equipo de Lenovo no puede mostrar realidad mixta flotando en el mundo real, pero sí podría escanear objetos del mundo real y colocarlos en la realidad virtual, convirtiéndose técnicamente en un equipo de realidad mixta.

Las gafas de Lenovo deberían dar cabida a una realidad virtual de una resolución bastante alta, de acuerdo con Lenovo, pero no esperamos necesariamente muchos juegos. El equipo no será compatible formalmente con apps de Oculus Rift o HTC Vive, porque utiliza un estilo de monitoreo y control distinto. Windows Holographic VR sería más para videos, apps de trabajo y herramientas creativas. Lenovo también ofrecerá su propia central de software de realidad virtual, pero esas aplicaciones aún no se han dado a conocer.

Finalmente sabremos más sobre cómo funcionan estos equipos más adelante este año. No se puede deducir demasiado de un prototipo no funcional.

Lee aquí toda nuestra cobertura de la feria de tecnología CES 2017 en Las Vegas.