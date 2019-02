HTC Vive Focus Plus VR llegan para competir con las Oculus Quest

HTC

Se espera que el sistema de realidad virtual independiente de próxima generación de Facebook, conocido como Oculus Quest, llegue esta primavera, trayendo una experiencia de RV independiente, sin cables, y con par de controladores de función completa. Sin embargo, tendrá competencia, al menos de HTC: las nuevas gafas Vive Focus Plus teóricamente pueden hacer la mayoría de las mismas cosas que las Quest. Este es el único equipo VR autónomo de Vive, y llegará junto con Vive Pro Eye, que ofrece seguimiento ocular conectado a la PC, y el Vive Cosmos, un equipo todavía envuelto en el misterio.

Focus Plus es en realidad solo un complemento del HTC Vive Focus, un equipo VR independiente con un procesador Qualcomm Snapdragon 835 (igual que el Oculus Quest) que se lanzó sin mucha alharaca el año pasado entre los mercados empresariales de Estados Unidos. Vive Focus Plus agrega un par de controladores 6DoF (seis grados de libertad) que permitirán el mismo tipo de controles VR fluidos, en teoría, que ofrecen equipos como las Oculus Quest y las gafas VR de Microsoft.

Dado que el Vive Focus rastrea tu entorno a través de sus propias cámaras y sensores (rastreo de adentro hacia afuera), y no hay sensores de la habitación, también significa que los controladores deben ser inteligentes en cuanto a ser rastreados cuando no se encuentran en el rango visible de las gafas. La solución de Vive en Vive Focus consiste en controladores ultrasónicos que prometen mantenerse precisos y dentro del rango, sin importar dónde se encuentren. Estos controladores se anunciaron el año pasado para los desarrolladores, pero aún no hemos tenido la oportunidad de probarlos.

Vive Focus Plus continuó apuntando en gran medida al mercado empresarial, y los casos de uso tempranos de estos equipos parecen incluir simulaciones médicas y entrenamiento de la fuerza laboral, a diferencia de las Oculus Quest, que se usan más en juegos divertidos. Eso no quiere decir que Vive Focus no se use en algunas cosas más light como el juego de bicicleta VR de NordicTrack, pero lo sabremos más adelante este año. Se espera que lleguen "en el segundo trimestre de 2019" a un precio aún desconocido.