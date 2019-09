Las gafas HTC Vive Cosmos VR son una actualización pulida

Angela Lang/CNET

HTC hizo algo radical cuando diseñó sus más nuevas gafas de realidad virtual (VR) para consumidores: escuchó a los consumidores. El resultado son unas nuevas gafas de realidad virtual llamadas Vive Cosmos. Básicamente, estas gafas son mejores en cada aspecto a las Vive originales que las precedieron. Las Cosmos están enfocadas en los actuales dueños de gafas HTC Vive y para los entusiastas de la realidad virtual que buscan un mejor confort, visuales mejorados y la simplicidad de no tener las estaciones base Lighthouse alrededor del lugar. Pasé poco tiempo con las Cosmos, que tienen un precio de US$699, y quedé definitivamente impresionado. Pero me da curiosidad saber cómo se enfrentarían a las Oculus Rift, otras gafas de realidad virtual autónomas que cuestan solo US$400.

Las Vive Cosmos de HTC parecen un producto pulido entre las gafas de VR actuales, en lugar de un audaz salto futurista. Para la base de clientes de HTC, las Cosmos parecen ser exactamente lo que querían. Pero para todo el mercado de realidad virtual en su conjunto, uno esperaría que la próxima ola de gafas de realidad virtual vaya un poco más allá de la media.

Las HTC Vive Cosmos estarán disponibles el 3 de octubre y puedes reservarlas ahora. Por cierto, cuando reserves las Cosmos, obtendrás una suscripción de 12 meses a Viveport Infinity, con acceso a más de 700 juegos y experiencias de realidad virtual.

Las Cosmos parecen hechas por Frank Gehry



Pareciera que las Vive y las Cosmos fueron hechas por compañías diferentes. Las Vive se definen por sus gafas negras bulbosas cubiertas por grandes hoyos. Las Cosmos, por otro lado, se ven atractivas con su frente de malla azul marino. La placa frontal parece a algo esculpido por el arquitecto Frank Gehry. En el frente, hay respiraderos que fácilmente podrían funcionar como una escultura de arte público, aunque muy pequeña. En general, las Cosmos se ven mucho más accesibles y amigables que las Vive originales.

Pero esos hoyos al frente no son solo por como se ven. También permiten la ventilación para ayudar a evitar que la cabeza y la cara se calienten demasiado. La placa frontal de malla es extraíble, y debajo encontrarás un pequeño ventilador para enfriar las seis cámaras incorporadas y ayudar a aliviar parte del calor alrededor de la cara.

Echa un vistazo más a profundidad de las partes de las Vive Cosmos abajo.

Sin estaciones base Lighthouse



Las originales Vive dependían del seguimiento de afuera hacia adentro, el cual implicaba configurar cajas emisoras de láser que HTC llama estaciones base Lighthouse, alrededor del área de juego. Colocar las estaciones base y unirlas a las paredes o estantes era un poco complicado, por decir lo menos.

Para simplificar las cosas, las Cosmos utilizan el seguimiento de adentro hacia afuera mediante seis cámaras que escanean constantemente la habitación. La AI se usa para identificar partes del entorno. El seguimiento de adentro hacia afuera se está convirtiendo rápidamente en el nuevo estándar en realidad virtual, ya que Microsoft y Oculus ya lo usan en sus gafas.

Mayor resolución y claridad mejorada

Una de las características más impresionantes de las gafas Cosmos es la resolución. Sus 1,440X1,700 pixeles (por ojo) o 2,880X1,700 pixeles combinados con una tasa de refresco de 90Hz. Las originales Vive tenían una resolución de 1,080X1,200 pixeles (por ojo) o 2,160X1,200 pixeles combinados. Cada pixel tiene subpixeles RGB para ayudar a minimizar el "efecto de malla metálica", es decir esos patrones de arcoíris que se quedan en la pantalla. HTC asegura que los lentes tienen una claridad 40 por ciento mejor que las Vive.

Angela Lang/CNET

Hay gafas de realidad virtual que ofrecen más resolución, pero es bueno saber que HTC ha hecho tal mejora para unas gafas de consumo.

Probé la experiencia VR theBlu en cabina en las Vive y luego en las Cosmos y pude sentir de inmediato la diferencia. Una de las más notorias mejoras fue el texto. Podía leerlo sin tenerme que mover ridículamente cerca de él.

Las Cosmos fueron diseñadas para ser modulares

La placa frontal de malla removible que mencioné anteriormente tiene otro propósito. Permite que las Cosmos sean modulares. La idea es que HTC lanzará "mods" para agregar más funcionalidades a las gafas Cosmos.

El primer mod oficial es el Vive Cosmos External Tracking Mod (algo como Mod de Rastreo Externo Vive Cosmos). Entonces, supongamos que tienes las Vive originales y todas sus estaciones base Lighthouse conectadas y montadas en un espacio. Puede cambiar la placa frontal predeterminada para poner el Mod de seguimiento externo en las gafas y así poder usar las estaciones base ya existentes para el seguimiento, en lugar de las cámaras integradas en las Cosmos.

Cabe señalar que no es posible usar de manera simultánea las cámaras integradas y las estaciones base Lighthouse para el seguimiento. El Mod de seguimiento externo estará disponible a principios del próximo año.

Más ligeras y más cómodas

Cuando me puse las Cosmos por primera vez, me impresionó que son mucho más ligeras que antes. No había esa sensación pesada que provocan las Vive. Las Cosmos tienen una diadema tipo halo que hace que ponértelas y quitártelas sea fácil e intuitivo. En la parte posterior de la banda para la cabeza hay una sola perilla que gira para ajustarla más cómodamente a tu cabeza.

Angela Lang/CNET

Las gafas también pueden voltearse como los Hololens 2 o las gafas VR de Microsoft. Esto no solo facilita el ponerte y quitarte las gafas, sino que te da acceso inmediato al mundo real mientras estás en la realidad virtual. Las Cosmos no son las primeras gafas en hacer esto, pero ciertamente te hacen sentir menos sofocado que otras gafas de realidad virtual.

HTC también mejoró el paso a través de cámaras que ahora están en color. La calidad es definitivamente de baja resolución, pero es bueno saber que puedes presionar dos veces el botón Vive en el controlador para ver de inmediato lo que hay a tu alrededor sin quitarte las gafas. Las cámaras de paso también se activan automáticamente cada vez que sales del área de juego.

Una experiencia de software totalmente nueva

Cuando me puse las Cosmos por primera vez, fui a un lugar llamado Origen, que parece sacado de Westworld. Básicamente es una cubierta abierta que se eleva sobre el agua con una vista del puente Golden Gate en San Francisco, California. En un momento, vi a una orca nadando.

El Origen es algo así como la base de operaciones. Te introduce suavemente en la realidad virtual y te enseña cómo usar los controladores mediante pequeñas tareas. Incluso hay una casa en forma de cabina que puedes explorar.

Otra característica nueva es una pantalla de visualización llamada The Lens —igual, muy parecido a Westworld. Puedes hacer aparecer The Lens durante una experiencia de realidad virtual para tener acceso a los controles, así como a la biblioteca Viveport de experiencias y juegos de realidad virtual.