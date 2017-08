Qué gafas usar para ver el eclipse total del sol de 2017

En caso de que no lo sepas, pronto ocurrirá un eclipse importante. Estados Unidos no ha tenido un eclipse solar total visible de costa a costa (del Pacífico al Atlántico) desde 1918 - por lo que pensamos deberíamos darte algunas opciones para ver el eclipse el 21 de agosto de 2017 -- que sean saludables para tu retina.

Pero antes de darte estos tips, recuerda muy bien lo siguiente:

No veas ninguna fase del eclipse directamente con tus ojos.



Ten en cuenta que las gafas de sol tradicional no protegerán tus ojos.



Esos visores baratos para ver el eclipse tampoco van a proteger tus ojos debidamente.



Estos puntos fueron tomados de una guía de la NASA para prevenir daños a tus ojos durante un eclipse, y te repetimos que debes leerlos muy detenidamente.

Cuando se trata de comprar gafas para ver un eclipse, se aplica la advertencia de que estamos hablando de tu visión, así que es muy importante saber que estás recibiendo equipos con la protección adecuada.

Para ello, hemos utilizado las directrices de la NASA para crear nuestras recomendaciones para el equipo de visualización de eclipses. La regla más importante mientras compras es que hay fabricantes y vendedores de confianza específicos que venden gafas/visores certificados que cumplen con la norma internacional ISO 12312-2 (eso es lo que necesitarás para estar protegido del sol mientras lo miras fijamente). La American Astronomical Society tiene una excelente lista de fabricantes, vendedores y cadenas que venden equipo adecuado, con los filtros solares necesarios.

American Paper Optical

Baratos y fáciles: Gafas de papel (a partir de US$1)

Los hemos visto antes, son esos marcos de papel que parecen gafas 3D de la vieja escuela, pero en lugar de esas antiguas gafas, estas están equipadas con material de visualización solar. Puedes comprar estas en paquetes por alrededor de un dólar por par, por lo que son una gran opción para las familias, los profesores u organizaciones que buscan conseguir grandes cantidades por poco dinero.

Una vez más, asegúrate de que estás recibiendo gafas hechas o aprobadas por la lista AAS de los fabricantes. ¿Tienes un par por ahí que puedas reutilizar? Si están arrugadas, agrietadas, o tienen más de 3 años de edad, bótalas a la basura. Son peligrosas y pueden no proporcionar suficiente protección..

Gafas de plástico / visores de cartón (US$10-US$20)

Hemos visto opciones algo más resistentes, como marcos de plástico que parecen gafas de sol, y visores de cartón plegables. Esta es una gran opción si deseas que tus gafas duren un poco más, pero una vez más, asegúrate de que estás comprando de una empresa aprobada por la lista en AAS (por ejemplo: los visores de Celestron a menudo utilizan el material de visualización solar de American Paper Optics).

Gafas / goggles (gratis-US$20)

Éste tema es complicado, porque mientras que puedes tener un par de anteojos para soldar en tu garage, tienen que ser por lo menos un nivel de sombra 14 o más oscuras para que funcionen, según la NASA. También puedes comprar unas simples gafas de soldar nivel sombra 14+ en una tienda de suministros y mantenerla entre tus ojos y el sol para ver el eclipse. A la sombra 14 y superior, son lo suficientemente oscuras como para cumplir con los requisitos de transmitancia para ISO 12312-2: 2015. La cosa es, la mayoría de los anteojos de soldadura básicos no son tan pesados - y si no estás seguro, no vale la pena tomar el riesgo. Confía en nosotros.

Celestron

Un vistazo de cerca por un precio razonable: binoculares (US$20-US$80)

El usar binoculares con filtros solares ISO aprobados, como este modelo Celestron, te permite conseguir un vistazo levemente magnificado al sol. Tendrás que ejercer un poco de precaución al ponerlos y sacarlos de tu cara, pero si eres un entusiasta solar, esto podría ser una gran opción. (Nota: Nunca uses prismáticos estándar para mirar el sol. Si alguna vez usaste una lupa sobre una hormiga en un día soleado ... bueno, imagina que esa hormiga es tu retina. ¡Ouch!).

Un telescopio con filtro solar (Precio: puede ser astronómico)

Si ya tienes un telescopio, probablemente eres más experto en el espacio que nosotros, así que podríamos estar diciendo algo que ya sabes. Pero puedes comprar filtros solares para tu telescopio que te permiten obtener una mirada más cercana sin dañar tus ojos.

Algunos de estos filtros son relativamente asequibles, y algunos pueden ser muy caros, lo que le permite ver el sol en longitudes de onda muy específicas. (Una vez más, nunca veas el sol a través de un telescopio sin el equipo adecuado).