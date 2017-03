Yvonne Felix camina hacia mí con unas gafas que pudieran haber salido de Star Trek: The Next Generation.

Como Geordi La Forge en la serie de ciencia ficción, Felix es débil visual. En el programa, La Forge, interpretado por LeVar Burton, usaba unas gafas de realidad virtual llamadas VISOR que lo ayudaban a recuperar la visión. Felix tiene puestas las eSight 3, el equivalente real de VISOR.

Las gafas eSight 3 tienen una cámara que funciona con pantallas de alta resolución y prismas ópticos para mejorar la visión de los débiles visuales. La imagen de video se presenta al usuario de una manera que pueda compensar la causa de la pérdida de visión.

"Recuerdo habérmelas puesto y ver a mi esposo, con quien llevaba ocho años de casada y a quien no había visto nunca", me cuenta Felix junto a la bahía de San Francisco. "También vi a mi hijo de dos meses, a quien habíamos traído del hospital y él lo tenía cargado. Fue una imagen muy hermosa que tendré grabada en la mente por el resto de mi vida".

eSight

Estas gafas son un ejemplo de cómo la tecnología soluciona algunos de estos problemas. Es un tema cada vez más importante, especialmente para compañías tecnológicas como Apple y Microsoft, que han presionado para sacar al mercado productos más fáciles de usar para los débiles visuales. Pero estas soluciones todavía tienen limitaciones.

Felix perdió la mayor parte de la visión después de ser atropellada por un vehículo cuando tenía 7 años. Le diagnosticaron degeneración macular juvenil, enfermedad que le bloqueaba el 98 por ciento del campo visual.

Las gafas eSight 3 ofrecen mejores resultados con la degeneración macular que con otros problemas de debilidad visual. La degeneración macular y la pérdida de visión a causa de la diabetes tienen más probabilidades de beneficiarse que el glaucoma. En estos casos, el daño a la retina puede ser mayor de lo que eSight puede compensar.

Pero cualquiera puede probar las gafas eSight. El Dr. Brian Mech, director de la compañía, explicó que eSight tiene más de 50 por ciento de probabilidades de solucionar al menos parcialmente todos los problemas visuales.

"Lo hermoso es que no hay que operar, no es un medicamento. Sencillamente lo pruebas".

Para verte mejor

La tecnología del lentes líquidos de las gafas ayuda a la cámara a enfocarse muy rápido, menos de 1 milisegundo, casi igual que el ojo humano. Combinado con otras características, el usuario mejora su visión periférica, que es importante para tareas en que la persona se mueve.

Felix usa desde hace tiempo el dispositivo, que ya está en su tercera generación. Ella ha usado generaciones anteriores para cosas como ir de compras, al banco y al trabajo, pero también para actividades más físicas como deslizarse por una cuerda y montar un toro mecánico.

eSight

"Hay muchas personas como yo que pasan por la misma experiencia de sentirse solas, aisladas, y no ser parte del mundo visualmente", dijo Felix. "Poder conectarse con otras personas, con la familia, salir de la casa y volver a ser parte del mundo es algo que creo que todos quisieran".

Un controlador especial conectado a las gafas permite al usuario ajustar la imagen a su gusto. Se pueden ajustar parámetros como el contraste (que resalta los bordes de los objetos) o aumenta la imagen para cosas como leer textos. La luz incorporada puede iluminar el entorno del usuario, lo que beneficia en entornos de poca iluminación.

Aunque esta generación del eSight es más delgada, Mech opina que se puede mejorar aún más.

"Creo que llegará el día en que no sea muy diferente de unas gafas normales, o quizás incluso de unos lentes de contacto", dijo. "No estoy hablando de algo que ocurrirá dentro de 20 años, sino en los próximos 5 a 10 años".

La compañía también estudia impermeabilizar generaciones futuras del dispositivo.

Otros dispositivos, como las lupas, son una opción para los débiles visuales, pero en la mayor parte de los casos no mejoran la visión o sólo ofrecen ventajas en una tarea específica. Otra opción es unas gafas personalizadas de realidad virtual que pueden ayudar en algunos casos de poca visión.

Pero por ahora, Felix estás muy feliz con la libertad que las gafas le han dado, aunque el aspecto del dispositivo provoca preguntas y algunos curiosos se le quedan mirando.

Cuando atravesé caminando el edificio del ferry de la bahía de San Francisco con Felix, dos vendedores se le acercaron para preguntarle por las gafas.

"Me encanta que la gente se me acerque y me pregunte qué es esto que tengo puesto, porque así puedo explicarles", dijo. "Me permite hablar de la debilidad en la vista y que hay soluciones, porque esto puede afectar a cualquiera. A lo mejor usted no lo tiene, pero el mal no discrimina, afecta a cualquiera".