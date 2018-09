Cortesía de TIFF

México sigue de moda cinematográficamente. Coco se llevó el Oscar a la mejor película de animación el año pasado. Y el trío de directores mexicanos más famosos (Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro) sigue acumulando Oscar y reconocimientos año tras año. De hecho, nos atreveríamos a decir que Cuarón se hará con algunas nominaciones este año gracias a su trabajo como guionista, productor y director en la muy personal Roma.

Pero Roma no es el único pedazo de historia reciente mexicana en ser adaptado para la gran pantalla que podremos ver en 2018. El hijo predilecto de la interpretación mexicana, Gael García Bernal, protagoniza Museo. Una película coescrita y dirigida por Alonso Ruizpalacios que se basa en el famoso robo al Museo Nacional de Antropología de 1985 en Ciudad de México.

Un robo de guante blanco que Ruizpalacios ha adaptado de forma particular, cambiando ciertos detalles. Y es que el cineasta empieza su película con un: "Esta historia es una réplica de la original", en un guiño al simbolismo usado durante el resto de la película.

Cortesía de TIFF

Museo quiere ser muchas cosas y consigue la mayoría de ellas. Esta película que podrá verse en YouTube Premium a finales de este año tiene como protagonistas a dos treintañeros que nunca acabaron la carrera de veterinaria y todavía viven en casa de sus respectivos progenitores. Uno de ellos es Juan (García Bernal) y el otro su inseparable Wilson (Leonardo Ortizgris). Ambos son originarios y todavía residen en Ciudad Satélite.

Con Museo vas a aprender mucho sobre Satélite, de hecho. Sobre el hecho de que esté a 23 km de Ciudad de México. Sobre su monumento más representativo. Sobre sus habitantes, los satelucos, de los que Juan explica que son personas que llegan de trabajar cansadas y se ponen a ver la televisión en lugar de estar con la familia y se van a dormir cansadas y parece que nunca logren salir de este ciclo de agotamiento.

También vas a aprender más sobre la historia de México. Sabrás que en 1985 hubo un gran terremoto. Vas a oír hablar sobre la orca Keiko y su llegada a México. Descubrirás la forma tal vez no necesariamente ética en la que el Museo Nacional de Antropología se llenó de "cosas viejas" como el monolito de Tláloc, que era el dios de la lluvia del pueblo de San Miguel Coatlinchán. Juan te explicará que debes dejar de referirte al arte prehispánico con ese término. Ya ni hablemos de llamarle precolombino. El protagonista de Museo sugiere que usemos la palabra "mesoamericano". Te van a entrar ganas además de ir a explorar el yacimiento arqueológico maya de Palenque y meterte en la tumba de Pakal.

Museo también va a hacer que te replantees tu relación con los museos. Sus protagonistas y un coleccionista de arte (británico, para más inri) acaban enzarzados en una acalorada conversación sobre en manos de quién acaban las piezas de arte. "No hay preservación sin saqueo", reflexiona el coleccionista.

Cortesía de TIFF

Y sí, Museo es, claro, la historia de un robo. Pero no es una heist movie o película de robos al uso. Cuando Juan y Wilson roban las 140 piezas de arte mesoamericano del Museo Nacional de Antropología no tienen que sortear un campo de rayos lásers, no hay acrobacias imposibles para abrir cajas fuertes gigantescas, su salida del museo no es una huida a toda velocidad por los túneles de la ciudad. Se trata más bien de un asunto bastante técnico, sencillo casi, que Ruizpalacios describe visualmente con detalle, cumpliendo con el mandamiento de mostrar y no decir. Enseñando el método con el que ambos perdedores sacan las piezas de las vitrinas de cristal en las que están expuestas. También el hecho de que envuelvan las obras de arte robadas en camisetas viejas y las metan en dos bolsas gigantescas de deportes donde podrían acabar golpeándose.

Luego está García Bernal. A su Juan le gusta el mate y considera que Santa Claus y la Navidad son una forma de "adoctrinar a los niños al capitalismo gringo". Una de sus hermanas lo describe como alguien que lleva 9 años haciendo trabajo de campo y cuya tesis "es sobre la masturbación". Y un fanático de clásicos del cine de finales de los setenta como La vida difícil de una mujer fácil. Al principio de la película es un poco difícil lo de creerse que alguien con el carisma, y la cara de García Bernal, sea un perdedor incapaz de irse de casa de sus padres. Pero el intérprete te acabará convenciendo en este papel e incluso logrará que su Juan deje de resultarte simpático.

Reproduciendo: Mira esto: Las series en español en Netflix que más han dado de...

Museo se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín el pasado 22 de febrero y ganó el león de plata al mejor guión. La película se ha estrenado también en el Festival Internacional de Cine de Toronto este pasado 6 de septiembre y en otros festivales como el LA Film Festival de Los Ángeles. Su estreno en México está previsto durante el Festival Internacional de Cine de Morelia, que se celebrará entre el 20 y 28 de octubre.

Además de su distribución mediante el circuito de festivales, Museo se estrenará en YouTube Premium a finales de este año, pero la fecha todavía no está confirmada.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.