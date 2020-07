Gael García Bernal saldrá en la próxima película de M. Night Shyamalan: reporte

Manuel Romano/NurPhoto vía Getty Images

Gael García Bernal no para. El actor mexicano ha protagonizado este año la película de reparto de lujo The Wasp Network junto a Penélope Cruz y tendrá un papel en la miniserie postapocalíptica de HBO Max Station Eleven. Su próximo proyecto, según The Hollywood Reporter, será un papel en la nueva película del director M. Night Shyamalan para Universal.

El proyecto todavía no tiene título pero el reparto al que se suma García Bernal ya cuenta con Eliza Scanlen (Little Women), Thomasin Mackenzie (Jojo Rabbit), Alex Wolff (Hereditary) y Vicky Krieps (Phantom Thread).

The Hollwyood Reporter especifica que el director de The Sixth Sense y Unbroken escribirá, producirá y dirigirá esta película, de la que no hay detalles sobre su título o trama. Shyamalan también financiará él mismo el proyecto, tal como hizo con su última película para Universal, Glass. Con un presupuesto inicial de US$20 millones, la historia de superhéroes Glass acabó recaudando más de US$246 millones en la taquilla a nivel internacional. Así que entendemos que Universal esté repitiendo con el cineasta.

Se espera que esta nueva película se estrene el 23 de julio de 2021. Pero ya sabemos que el calendario cinematográfico no está pasando por sus meses más estables.