Sarah Shatz/Amazon Studios

Gael García Bernal es un hombre ocupado. Este viernes, 16 de febrero, estrena la cuarta temporada de su comedia Mozart in the Jungle en Amazon. Su película Museo está en competición en la Berlinale. Le acaba de prestar la voz a uno de los personajes de la película animada de Pixar Coco. Pasará el mes de marzo en Buenos Aires interpretando a Fernando Pessoa en el teatro... Pero entre tanto ajetreo profesional tuvo tiempo de conversar con CNET en Español por teléfono desde Nueva York coincidiendo con la promoción de la comedia por la que ha ganado un Globo de Oro y en la que interpreta al excéntrico director de orquesta Rodrigo de Souza.

¿Cuántas veces improvisas en el set de Mozart in the Jungle? Al ver la serie da la sensación que lo haces a menudo...

Pues muchas. Es difícil en términos cuantificables. Sí hay bastante improvisación, siguiendo obviamente la ruta que dicta el guión. Se trata de arreglar las cosas, de solucionarlas. Siempre es complicadillo....

¿Cuánto Gael García Bernal hay en Rodrigo de Souza?

El personaje es de papel. Cuando está en el guión no existe. Uno le da toda la vida. ¿Qué hay de mí? Mi cuerpo, mi voz, mi todo. Los personajes más bien se incorporan a ti, de alguna forma, más que tú a ellos. Uno los adopta, le va dando vuelta y le va dando como color al personaje. Le va dando unas diferentes notas musicales. Tiene mucho de mí.

Sarah Shatz/Amazon

En Mozart in the Jungle les gusta mucho viajar. Y, además de mostrar Nueva York, este año vas a Tokio. En temporadas pasadas fue México, Europa...

Es maravilloso poder viajar con esta serie. Se habla de que la música es el lenguaje universal. Pero al margen de si lo es o no, la música no obedece a ningún lenguaje en sí. La música es un universo y ese universo es completamente inherente a la experiencia de la humanidad. En cualquier lugar del mundo existe música y existe esta forma de transferir la experiencia del ser. Y eso es lo que hemos intentado. En cada lugar que vamos, tocamos música. Estamos ahí en contacto con diferentes músicos de todas partes del mundo. Uno puede estar en cualquier lugar y hay una forma de poder estar con otras personas.

¿Te ha cambiado Mozart in the Jungle en tu manera de escuchar música?

Pues mucho, imagínate. Creo que justo sería un desperdicio si es que no hubiera alcanzado el universo de la música. Tenemos que escuchar las piezas porque tenemos que entenderlas en cierto modo. La serie nos lleva naturalmente a adentrarnos en el mundo de una pieza musical y esa pieza te lleva a otra. Entonces comienzas un viaje muy personal de introspección y extroversión musical. Me es natural escuchar, ir a ver música en vivo, buscar cosas, intercambiar detalles, pistas con gente en cuanto a la música y la música sinfónica. Me fascina concentrarme y escucharla bien, con atención. Gozarla. Es algo que la serie nos ha dado a todos. No sólo a mí, a todos los que participamos de ella.

Me decías que escuchas música todo el tiempo. ¿En qué formato? No sé si lo haces con tu teléfono y tienes algún servicio de suscripción musical o si eres más purista y prefieres hacerlo en casa y tienes vinilos...

Tengo justamente sí vinilos, de mi papá y quiero comprar. Hago de todo tipo: en el coche, en el tren, cuando viajo... Lo que no me gusta es andar en la calle escuchando música. Ni caminando, ni haciendo ejercicio. Ahí es como música de fondo que lleva uno. Es otra experiencia.

Te has referido a Mozart in the Jungle más que como una serie como una película en 10 episodios...

Es un formato extraño. Otra vez lo llamamos televisión, pero siento que es todo menos tele... Es un estado de una época donde queremos encontrar una definición a cómo está escrito el show. Llamémosle tal cual y puede ser una película con cinco intermedios (risas).

Y la gente lo puede ver a su ritmo, como quiera y cuando quiera...

Exacto

Muchísimas gracias Gael...

A ti, que estés muy bien. Chao.

Si te ha gustado nuestra entrevista con Gael García Bernal, no dejes de leer esta crítica sobre la cuarta temporada de Mozart in the Jungle.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine, series y frikismo en general en la sección de cultura popular de CNET en Español.