Aloysius Low/CNET

Saber que mis axilas despedían mal olor no fue un gran drama, para ser honesto. Después de todo, había caminado por los pasillos plagados de gente del Anime Festival Asia 2017 en Singapur durante una hora aproximadamente.

En parte no me sentí tan mal porque, de acuerdo con el sistema Kunkun Body de Konica Minolta, mi olor no era tan desagradable. Este es un detector portátil de olores fabricado en Japón que se presentó en julio pasado. El Kunkun Body estaba en Singapur para que los asistentes lo conocieran y probaran, porque actualmente sólo está disponible en Japón.

De acuerdo al dispositivo, mi olor de axila arrojaba 19 de 100 puntos, lo que supongo que significaba que con un poco de desodorante podía resolverlo. Lo bueno que no había entrenado antes de probar el Kunkun Body.

Además de escanear mis axilas, el Kunkun (que se traduce como "oler, oler") también tenía una opción para escanear el mal olor de mis pies, la parte superior de la cabeza y detrás de las orejas. Por fortuna, mi calificación fue de 0 de 100 puntos en las tres pruebas, lo que significa que de pies a cabeza estoy, oficialmente, libre de malos olores.

Usar el Kunkun es muy sencillo. Sólo debes seleccionar el lugar de tu cuerpo que deseas 'olfatear', sostener el dispositivo aproximadamente a un centímetro (0.4 pulgadas) de distancia de esa parte del cuerpo (0.4 pulgadas), presionar el botón y esperar a que el sensor envíe el resultado a una app en tu teléfono. El Kunkun detecta tres tipos de olores: sudor normal, edad media (que es un olor similar a aceite quemado) y edad adulta, una fragancia que aparentemente emites cuando tienes más de 50 años, según Konica Minolta.

El precio de lanzamiento en las tiendas de este aparato fue de 30,000 yenes japoneses (alrededor de US$270), pero el Kunkun Body ya ha recaudado alrededor de US$464,000 a través de crowdfunding en Japón. La cultura del país de llevar trajes occidentales gruesos, incluso durante el verano caluroso, ha hecho que las personas que viven allí sean muy sensibles a ofender a otros con sus olores.

Como siempre, es importante recordar que los análisis de CNET sobre productos presentados en campañas de crowdfunding no son un aval del proyecto o de sus creadores. Antes de contribuir a cualquier campaña, debes leer bien las políticas del sitio ––en este caso, Makuake––, para conocer tus derechos (y las políticas de reembolso o la falta de los mismos) antes y después de que finalice una campaña.

Si bien el Kunkun Body actualmente sólo está disponible en Japón, es posible que podamos tenerlo en nuestras manos para el próximo año.