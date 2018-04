Anthony Nunez

Tener una serie original en Netflix es casi como ganarse la lotería, pero ¿tres? Esa buena fortuna le toca ahora al comediante latino Gabriel Iglesias.

Netflix anunció el jueves que Iglesias, conocido con el apodo "Fluffy" por su aspecto "esponjoso", regresa al servicio de streaming con tres nuevos proyectos. Su primer especial de comedia para Netflix, I'm Sorry For What I Said When I Was Hungry (perdona por lo que dije cuándo tenía hambre) hizo su debut mundial en 2016.

Iglesias regresa a Netflix no solo con dos nuevos especiales de stand up (los monólogos humorísticos frente a una audiencia), uno que se grabará durante su gira mundial y el otro aún sin fecha de producción, sino que también tendrá una serie de comedia.

Titulada Mr. Iglesias, la serie trata sobre un maestro de secundaria que lidia con estudiantes talentosos, pero inadaptados. Iglesias es productor ejecutivo del proyecto de 10 episodios. Cada episodio tiene una duración de 30 minutos.

"Cuando era niño, quería ser un comediante o un maestro", dijo el artista de 41 años, en un comunicado enviado por Netflix. "Le doy las gracias a Netflix por apoyar mis dos aspiraciones profesionales".

Nacido en San Diego, el más pequeño de seis hermanos de una madre mexicana, Iglesias ha capturado audiencia en vivo, en televisión, y en los cines desde el 1997. "Fluffy" ha aparecido junto a Sofía Vergara en Modern Family, con la comediante tejana Cristela Alonzo en su show Cristela y en Narcos. Además, es un actor de voz con créditos que incluyen Coco y Smurf: The Lost Village, entre otros. Sus videos de YouTube han sido reproducidos más de 365,000,000 veces.

Con estos tres proyectos de Iglesias, Netflix –que suma más de 125 millones de suscriptores a nivel mundial-, amplía la programación con y para latinos en su servicio. La compañía con sede en Los Gatos dijo gastaría hasta US$8,000 millones en contenido original en 2018, y ya ha anunciado nuevas temporadas para Casa de Papel, el estreno de Diableros, y la película y muñequitos animados sobre Carmen Sandiego con la actriz Gina Rodríguez.