Así revivieron a la joven Princesa Leia y al Gobernador Tarkin en 'Rogue One'

Agrandar Imagen Foto de Captura de pantalla Óscar Gutiérrez/CNET

Star Wars: Rogue One tiene la presencia de la joven princesa Leia y al Gobernador Tarkin, a pesar de que Carrie Fisher, que encarnaba a la princesa, tenía para la fecha de estreno del filme la edad de 60 años, y Peter Cushing, que interpretó a Tarkin, había fallecido hacía más de 20 años.

Entonces, ¿cómo hicieron para traer de vuelta a la juvenil princesa y al malvado Grand Moff? Este video a continuación lo demuestra.

En este video de larga duración (teniendo en cuenta la escasa retención de los llamados millennials) podemos ver un reportaje de la cadena ABC News, en el que reporteros visitaron Industrial Light and Magic, una empresa fundada por George Lucas para crear los efectos especiales de la saga original de Star Wars.

Según lo que narran los ejecutivos en el interesante reportaje, colocaron sensores de gestos en el rostro de un actor parecido a Cushing -- Guy Henry (Harry Potter and the Deathly Hallows) -- para después montar esos gestos en un rostro digital del actor. Además, encontraron un molde de Cushing de una de sus últimas películas -- Top Secret (1984) --, lo que les ayudó a hacer que los espectadores ni se inmutaran de estar viendo a un actor ya fallecido.

Las escenas donde aparece Tarkin interpretado por el Cushing "revivido" fueron terminadas en 18 meses de trabajo continuo, según se explica; esto tras haber emparejado los movimientos del rostro del actor y de Cushing -- una edición que incluso necesitó de hacerse cuadro por cuadro.

Para estas fechas, Cushing tendría 103 años. El actor británico falleció en 1994 a causa de cáncer de próstata.

En el caso de Fisher, que falleció en los últimos días de diciembre, Industrial Light and Magic dice en el video que esto se hizo en parte porque Fisher no se sentía muy cómoda con la edad que aparentaba en Episodio VII: The Force Awakens (2015). Sin embargo y a pesar de que --obviamente-- Cushing no pudo aprobar su "resurrección", Fisher sí lo hizo.

¿Tú te diste cuenta de la aparición de estos personajes?