FX on Hulu hace su debut, mientras Disney sigue ampliando sus marcas

Raymond Liu/FX

El posicionamiento de Hulu como un servicio de streaming más maduro dio un paso más el lunes 2 de marzo con el lanzamiento de una sección dedicada para el canal FX en la plataforma propiedad de Disney.

Llamada FX on Hulu, la nueva sección ofrece contenidos de FX, que Disney adquirió con los activos de Fox el año pasado junto con Hulu, de la que Disney también adquirió la participación y el control en la misma transacción.

Con una oferta de contenido más maduro, en comparación con lo que se puede encontrar —más familiar— en Disney Plus, la compaía dijo anteriormente que planea utilizar Hulu como un servicio de streaming para ese tipo de contenido. Como parte del lanzamiento, Hulu ahora transmitirá en esta plataforma programas como Nip/Tuck, Justified, Damages, Rescue Me, Thief and Terriers, lo cuales van más acordes con la imagen de FX que actualmente transmite cosas como American Horror Story, Archer, Atlanta, Fargo y It's Always Sunny in Philadelphia.

Los nuevos episodios de FX seguirán llegando a Hulu un día después, aunque habrá cierta programación, como la nueva serie de Nick Offerman, Devs, que hará su debut exclusivo en la plataforma.

No hay un cargo extra para lo que se transmite en FX on Hulu, pero al igual que con otro contenido de Hulu, tendrá anuncios, a menos de que pagues la opción sin anuncios por US$12 mensuales.

La opción con anuncios de Hulu cuesta US$6 mensuales. Para quienes quieren todo lo que ofrece Disney, pueden obtener un paquete que incluye Disney Plus, Hulu (con anuncios) y ESPN Plus por US$13 mensuales.

