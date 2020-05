Un equipo de fútbol coreano coloca muñecas sexuales en lugar de aficionados

Ante la ausencia de aficionados en los estadios a causa de la pandemia de coronavirus , un club de fútbol en Corea del Sur quiso imitar la iniciativa de equipos en otras ligas, que han utilizado maniquíes para darle color a las gradas, pero todo terminó en una vergüenza nacional. ¿La razón? Los muñecos eran juguetes sexuales.

Según The New York Times, el FC Seoul se disculpó este lunes con sus fanáticos y la Liga por haber puesto en las gradas a muñecas sexuales. "Intentamos agregar algo de diversión en el partido sin espectadores", dijo el club en un comunicado. "Pero no hemos verificado todos los detalles y eso es claramente nuestra culpa".

En el canal de Youtube, E.Y.O. TV se pueden ver las imágenes de las muñecas durante el partido entre el FC Seoul y Gwangju FC, jugado el 17 de mayo, con victoria local, 1-0. En total, 30 maniquíes estaban sentados en las grades, 28 de ellos simulando mujeres y dos simulando hombres.

El hecho fue un traspiés para el reinicio de la K League, la mejor liga de fútbol profesional de Corea del Sur, que se reanudó el 8 de mayo, ya en la parte de desescalada por la pandemia.

El lunes 18 de mayo, las página de Instagram y Facebook del FC Seoul estaban llenas de mensajes de aficionados indignados porque el club no había notado que los maniquíes eran "obviamente" muñecas sexuales. Y no solo por la exuberancia, sino porque algunas de las muñecas tenían carteles publicitarios de sitios Web para adultos, prohibidos en ese país.

El equipo aseguró que había recibido garantías, cuando se adquirieron las muñecas, de que solo eran personas comunes. "Habíamos confirmado que aunque los maniquíes estaban hechos para parecer personas reales, no tenían nada que ver con productos para adultos", dijo.

Pero Dalcom, el fabricante de los maniquíes, le aseguró a la BBC que se habían disculpado con el Seúl FC, pero que le habían reiterado al club, que las muñecas eran simplemente "maniquíes premium" y que debían retirar los anuncios. "Se suponía que debían quitar todos los logotipos antes de que comenzara el juego", explicó el director de Dalcom, Cho Young-june, a la BBC. "Pero quedaban varias diademas y logotipos para ser captados por el ojo público", precisó el directivo.

El FC Seoul admitió en el comunicado que no realizó una verificación de antecedentes del proveedor, el cual fabrica muñecas sexuales. Asimismo, confesó que no había notado que los logotipos en la ropa estaban relacionados con la industria para adultos.

La iniciativa esperaba seguir los pasos de los aficionados del club alemán Borussia Mönchengladbach, que ocuparon las gradas con sus dobles, hechos de cartón. Llamaron a este movimiento "Quedarse en casa. Estar en las gradas", que le ofrece a los jugadores la sensación de entrenar y competir con "público" y generar empleo en medio de la emergencia sanitaria.