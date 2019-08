Estas son las mejores opciones para ver fútbol en Estados Unidos

Xavier Bonilla/NurPhoto vía Getty Images

Lo has sufrido: juega tu equipo favorito, pero tu servicio de cable no tiene disponible el partido. Es en esos momentos cuando lamentas no haberte suscrito a una opción diferente.

Este artículo va precisamente dirigido a todos los aficionados al fútbol que quieren repasar la oferta en el mercado de Estados Unidos para tomar la mejor decisión y no perderse ningún partido importante. Desgraciadamente, debes tener en cuenta que algunas opciones que se centran solo en fútbol cuestan bastante dinero y el precio se eleva, además, si quieres más opciones o con eventos específicos.

Otra cosa importante es saber que las ligas regularmente tienen sus propias transmisiones en vivo, como por ejemplo la Major League Soccer.

Dicho lo anterior, ahora nos centraremos en opciones que tienen al fútbol como principal oferta. Decidimos reducir la lista —porque hay muchos servicios que ofrecen deportes en general, pero no encuentros de fútbol—, empezando por el más económico.

ESPN +

ESPN + tiene un excelente precio para quienes quieren mucho y gastar poco: US$4.99 mensuales. Aquí puedes ver las siguientes ligas y competiciones: Serie A (Italia), UEFA League, EFL Championship, League One, League Two, FA Cup, League Cup, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Eredivisie, Danish Superliga, Chinese Super League, Indian Super League, A-League australiana, Allsvenskan de Suecia, juegos fuera del mercado de la MLS y USL. Además de eso, tienes acceso a programas de noticias y análisis de ESPN FC.

ESPN + está disponible a través de Internet o aplicaciones dedicadas para usuarios de iOS y Android , Chromecast, FireTV, iOS, tvOS y Roku. ESPN + te permite tener cinco transmisiones simultáneas.

La desventaja de este servicio es que no cubre la liga española y otras competencias de primer nivel, pero sobre todo debes entender que por esta señal no se transmiten encuentros de la NFL o NBA ni programas al respecto. Obviamente estamos hablando solo de fútbol, pero es importante que tengas claro que ESPN + no ofrece los servicios premium de ESPN.

FuboTV

Pensar en pagar US$54.99 puede ser demasiado, pero si eres un verdadero fanático del fútbol, entonces esta es una de las opciones que más vas a disfrutar por su cobertura. NBCSN. NBC, FS1, FS2, FOX Soccer Plus, FOX, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS Connect, TNT, TyC Sports, Universo, Univision, Univision Deportes Network, UniMas, Galavision, Chelsea TV y más de 70 canales te dan la posibilidad de seguir el balompié que se juega en todo el orbe.

Se diferencia de las otras ofertas porque es el primer servicio de transmisión de TV en vivo que ofrece contenido en 4K UHD y de Alto Rango Dinámico (HDR). El paquete básico incluye 30 horas de almacenamiento de DVR y lo puedes actualizar a 500 horas por US$10 adicionales al mes.

FuboTV está disponible en Apps para IOS, iPhone & iPad; Apps para dispositivos Android; Roku; Apple TV; Amazon Fire y Chromecast.

El único problema de FuboTV, quizá sea que no incluye ESPN y eso puede frustrar a algunos.

B/R Live Bleacher Report Live

Mejor conocido como B/R Live, es un servicio que ofrece todos los juegos de Champions League y Europa League, lo cual es realmente tentador porque el espectador puede pagar por partido (US$2.99) o por el paquete, que va desde US$9.99 hasta U$79.99 por el año. Todo depende de lo que realmente desees o de tu bolsillo.

Los usuarios también pueden seguir ligas poco conocidas, como la Premier League escocesa, la liga de Bélgica, los partidos del Borussia Dortmund o los juegos amistosos del Liverpool. El problema que enfrenta este servicio es bastante obvio: son partidos de nicho, no de competencias universales. Por ahora, permiten que veas cinco minutos de los juegos y luego decidas si quieres suscribirte.

B/R Live se puede ver en iOS, iPad, Android, Roku Express, Roku Premiere, Roku Stick, Roku Ultra, Apple TV, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire TV Cub y Android TV.

GolTV

GolTV es un canal dedicado las 24 horas a transmitir fútbol en HD. Se concentra en algunas ligas de Sudamérica y el torneo de ascenso del fútbol mexicano.

GolTV tiene los derechos del Campeonato Paulista (Brasil); Campeonato Carioca (Brasil); Bundesliga alemana; Primera División de Uruguay y Venezuela. Como se puede ver, al igual que B/R Live, es un servicio de nichos, así que debes pensar muy bien si lo que ofrecen llena tus expectativas.

La programación en Estados Unidos está disponible en inglés y en español mediante el uso de la tecnología de audio secundario o SAP, que permite al suscriptor elegir el idioma de preferencia.

Se puede ver en los siguientes proveedores: DirecTV,(Canal 468), FuboTV y AT & T U-Verse (Canal 656). En FuboTV, forma parte de los siguientes paquetes: "Fubo Cycling", que cuesta US$11.99 por mes; "International Sports Plus", que es de US$5.99 por mes y "Sports Plus", que vale US$8.99 por mes. Además, la versión en español se puede encontrar en "Portuguese Plus" (US$14.99 por mes) y en "Latino Plus" (US$7.99 por mes).

En DirecTV, se encuentra dentro del plan DirecTV Now, que tiene un precio que va de US$50 a US$135 por mes (entre más canales desees más caro cuesta el plan). También en el paquete "Optimo Más", que cuesta US$86 por mes.

GolTV está disponible en Apps para iOS, iPhone y iPad; Apps para dispositivos Android; Android TV; Roku; Apple TV y Amazon Fire.

DishLatino

El servicio de televisión satelital DishLatino es una excelente opción para los que desean seguir las competencias más importantes de Latinoamérica en Estado Unidos, como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Liga MX. En el pasado mes de julio, la empresa lanzó al mercado "Fútbol 360", una plataforma que combina funciones y programación en el DVR Hopper de Dish.

La nueva plataforma le permite al espectador la opción multicanal (ver 4 partidos a la vez); seguir a sus equipos favoritos y grabar todos sus juegos automáticamente y disfrutar los partidos desde cualquier lugar, en los diferentes dispositivos inteligentes. Además, este servicio incluye los canales de Univision, Telemundo, Universo y ESPN Deportes, entre otros.

Los precios de Dish Latino varían según los paquetes y van desde US$29.99 (más de 180 canales) por mes hasta US$67,99 (Más de 270 canales).

Como desventaja, además de tratarse de un servicio costoso, es que el funcionamiento puede verse influido por las condiciones meteorológicas. Regularmente la calidad de señal disminuye considerablemente cuando los días son muy nublados.

Esperamos que esta pequeña guía te sirva de orientación. En la medida que encontremos más opciones para el fanático del balompié, ampliaremos esta nota.