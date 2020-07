Europa investigará la fusión entre Google y Fitbit: Reuters

Agrandar Imagen Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

La fusión entre Google y Fitbit sigue enfrentando el escrutinio de organismos reguladores antimonopolio.

La Comisión Europea investigará la adquisición, revelada en noviembre pasado, y anunciará formalmente la investigación a partir de la primera semana de agosto, de acuerdo con un reporte de Reuters. Una vez la investigación sea anunciada, la Comisión tendrá cuatro meses para anunciar sus resultados.

La Comisión está preocupada por el posible uso que Google le daría a los datos de salud que Fitbit genera y ha generado a partir de los dispositivos electrónicos que vende. Google dijo que la adquisición es por los productos y no por la información, pero ante la inminente investigación, parece ser que los reguladores no confían en la palabra de Google.

Según Reuters, la compra de Fitbit generó críticas hacia Google por parte de los proveedores de salud, rivales de dispositivos de vestir y activistas de privacidad, pues el negocio podría ayudar a Google en el mercado de información de usuarios y en búsquedas.

La adquisición de Google y Fitbit no solo es investigada en Europa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) también investigará la adquisición, según reportó The New York Post. Al DOJ le preocupa el uso de la información de los usuarios de Fitbit por parte del gigante de las búsquedas, ya que consideran que la empresa podría tener acceso a datos de salud de los usuarios.