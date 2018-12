Funko Pop!

¡Que no panda el cúnico! Funko, la célebre marca especializada en reproducir en plástico la estampa de personajes de la cultura pop, sacará a la venta este mes sendos muñecos basados en los personajes más famosos creados por Chespirito (Roberto Gómez Bolaños), El Chavo y El Chapulín Colorado.

Esta versión de El Chavo y El Chapulín Colorado pertenecen a la colección Pop! de Funko y la empresa divulgó las primeras imágenes en su blog oficial en inglés, destacando que pertenecen a la línea de Pop! Television.

Funko tradujo el nombre del Chapulín Colorado al inglés como Captain Hooper e incluso tradujo la recordada introducción del personaje en la televisión: More agile than a turtle, stronger than a mouse, nobler than a lettuce, his shield is a heart … It's Captain Hooper! (más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón... ¡Es el Chapulín Colorado!".

La figura de El Chavo viene dentro de su barril y el Chapulín Colorado trae su inseparable chipote chillón. Funko solo ha revelado que ambos juguetes estarán a la venta en diciembre en Estados Unidos (y, según la página en Facebook de El Chavo del Ocho, podrán conseguirse en Latinoamérica a partir de enero de 2019). Tampoco reveló precios.

