Fundas oficiales del Galaxy Note 9 se muestran en renders filtrados

El lanzamiento del Galaxy Note 9 , uno de los más esperados del año, llegará dentro de muy pocas semanas, y las filtraciones y noticias en torno al futuro celular no paran. Recientemente se han filtrado imágenes de las que podrían ser sus fundas oficiales.

Según un reporte de SamMobile, se han filtrado a la Web los renders de tres fundas diferentes que por el momento no sabemos si llegarán incluidas con el dispositivo. La primera de ellas es una funda protectora denominada Protective Standing Cover, que con certificado MIL-STD810G de resistencia nivel militar, le aportaría al teléfono más de resistencia contra los golpes.

Además, según lo que puede verse en las fotos filtradas, esta funda incluye un soporte para poder colocar el móvil sobre una superficie. Otra de las imágenes muestra la Clear View Cover, una funda con tapa translúcida que a la vez que protege la pantalla de arañazos, nos permite visualizar la información de la pantalla Always On del teléfono (notificaciones, hora, etc...).

Por último hay una clásica funda de silicona, la Silicone Cover, que no aporta resistencia extra como la Protective Standing Cover y tampoco protege la pantalla, pero como la mayoría de fundas de estas características, permitirá un agarre más cómodo libre de resbalones en el caso de que se confirme que el teléfono tenga la trasera cubierta de vidrio como el modelo anterior.

Por el momento ninguno de estos accesorios han sido confirmados oficialmente por Samsung pero coinciden con los datos filtrados anteriormente. Tendremos que esperar al próximo 9 de agosto cuando el teléfono sea presentado oficialmente en sociedad para comprobarlo.