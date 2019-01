Lío legal por imagen de Dalí desenmascara a La casa de papel: reporte

Netflix

La Fundación Gala-Salvador Dalí ha ordenado a sus servicios jurídicos evaluar si la serie española La casa de papel debe pagar derechos por usar la imagen del pintor español en las máscaras que emplean los personajes en el show. De acuerdo con un reporte del diario El País, una fuente de la institución ha dicho que "estamos en vías de regularizar los usos del derecho de imagen de Salvador Dalí".

En La casa de papel un grupo de ocho atracadores toman la Casa Nacional de la Moneda con el plan de cometer el robo más grande de la historia de España y hacerse con con 2,400 millones de euros. Con el propósito de evitar ser reconocidos, los ladrones usan las mismas máscaras, que reproducen el rostro de Salvador Dalí (1904-1989), con su bigote puntiagudo y ojos saltones.

Esta máscara, junto con el overol rojo, fueron un disfraz popular en Halloween en 2018, apoyado en la popularidad de la serie, que Netflix afirma es la serie de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma de streaming.

La Fundación Gala-Salvador Dalí –con sede en Figueres, España– establece en sus estatutos que su misión es "promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, proteger y defender, en el territorio del Estado español y en el de cualquier otro estado, la obra artística, cultural e intelectual del pintor". La institución plantea que todo uso de la imagen de Dalí debe ser aprobada por la Fundación Gala-Salvador Dalí.

La nota de El País explica que Vancouver Media, productora de La casa de papel junto a la empresa española Atresmedia, se debatió entre la imagen de El Quijote y la de Salvador Dalí para la máscara de los personajes en la serie y que se decidió por el rostro del pintor pues "era un personaje más icónico y mucho más moderno que el ideado por Cervantes".

Reproduciendo: Mira esto: Las series en español en Netflix que más han dado de...

Y, al ser una caricatura de Dalí, con un bigote que no era exclusivo del pintor, el departamento jurídico de Vancouver Media consideró que no era necesario al ser una versión libre, no fiel, de la imagen del artista.

La segunda temporada de La casa de papel está actualmente disponible en Netflix.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.