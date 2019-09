FuboTV Sports Network: otra opción para seguir la Liga MX

Atención fanáticos de la Liga MX: ahora podrán añadir Fubo Sports Network a las opciones disponibles para ver partidos de la liga mexicana.

El lunes 9 de septiembre se lanzó oficialmente Fubo Sports Network, una red de transmisión de deportes gratuita en Estados Unidos, que estaba a prueba desde junio. El canal informó que transmitirá partidos en vivo de la Liga MX, así como eventos de otras disciplinas, como ciclismo y carreras de caballos.

Fubo Sports Network transmitirá los domingos en la tarde un partido de la Liga MX, tras llegar a un acuerdo con Univision. Sin embargo, según la revista Variety, debes estar suscrito a FuboTV para poder disfrutar de este servicio.

Igualmente, se presentarán programas dirigidos por personalidades deportivas, como la ex reportera de ESPN y Fox Sports, Julie Stewart-Binks y el ex jugador del LA Galaxy, Cobi Jones. Para alimentar su parrilla de programación, Fubo Sports Network se asoció con otras plataformas de contenido deportivo, como The Players Tribune, FanDuel, Stadium y USA Today.

Además de los programas originales que se distribuirán en el canal, Fubo Sports Network emitirá películas y documentales deportivos.

Fubo Sports Network está disponible de forma gratuita a través de Roku Channel y como una aplicación en Samsung Smart TV Plus, LG Channels y XUMO.