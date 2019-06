La FTC anuncia nueva iniciativa para combatir las robollamadas

Getty

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y otros organismos estadounidenses anunciaron el martes 25 de junio una nueva iniciativa para combatir las llamadas automáticas no deseadas (o robollamadas). La iniciativa se llama "Operation Call it Quits" y es una asociación a nivel local, estatal y federal que contiene 94 acciones dirigidas a operaciones que participan en este tipo de llamadas, que son ilegales. Estas medidas incluyen el cierre de empresas que hacen robollamadas y multas de millones de dólares.

"Casi todas las robollamadas son ilegales, a menos que hayas dado tu consentimiento por escrito", dijo en conferencia de prensa Andrew Smith, director de la oficina de protección al consumidor de la FTC.

La iniciativa se genera en un momento en que las llamadas ilegales han infestado no solo a los teléfonos fijos de hogares y empresas, sino también las líneas telefónicas de hospitales. Estas llamadas van desde servicios de reducción de tasas de interés de falsas tarjetas de crédito hasta oportunidades para generar ingresos trabajando desde casa. El procurador general de Indiana, Curtis Hill, mencionó durante la sesión informativa que solo el año pasado se perdieron US$10,500 millones por estafas telefónicas en Estados Unidos.

"Las cantidades reales probablemente sean mucho más altas (...) porque (...) la gente mayor no reportan esas llamadas", dijo Hill.

Para los consumidores, una cosa tan simple como incluso atender una llamada de un número desconocido puede aumentar la posibilidad de que se produzcan más y más llamadas. Según la FTC, esto indica a los estafadores que el número está activo.

"Todos estamos hartos de las decenas de miles de millones de llamadas ilegales que recibimos cada año", dijo Smith, de la FTC. "El esfuerzo conjunto de hoy muestra que combatir este flagelo sigue siendo una prioridad para las autoridades en todo el país".

Durante la conferencia de prensa, una mujer dijo que First Choice Horizon LLC, una compañía registrada en Florida y que le enviaba correos no deseados con llamadas, había amenazado con denunciarla a las autoridades por ciertas deudas pendientes si no les pagaba una gran cantidad.

A principios de mayo, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), recibió luz verde del Senado estadounidense para permitir a los proveedores de servicios inalámbricos bloquear las llamadas automáticas a clientes de forma predeterminada.

