Gobierno cierra cuatro grupos responsables por millones de robollamadas

Cuatro compañías que hicieron miles de millones de llamadas ilegales han sido multadas.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) dijo el martes que la agencia alcanzó acuerdos mutuos con un puñado de empresas responsables de miles de millones de robollamadas, o robocalls en inglés. Estas operaciones buscaban vender servicios de alivio de deuda, sistemas de seguridad para el hogar, garantías de autos, resultados de búsqueda de Google y se hacían pasar por grupos benéficos aunque eran falsos. Las compañías fueron acusadas de quebrantar la Ley FTC, la regla de la agencia de no hacer mercadeo por telefonía.

Los acuerdos se producen porque en estos momentos es una prioridad para la FTC combatir las robocalls. Las cuatro compañías -- NetDotSolutions, Higher Goals Marketing, Veterans of America y Pointbreak Media -- están prohibidas, por órdenes judiciales, de hacer robollamadas además de muchos otros tipos de actividades de telemarketing, dijo el FTC en un comunicado.

En septiembre, analistas de la industria proyectaron que casi la mitad de las llamadas de teléfonos móviles que vamos a recibir este año serán estafas. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) le ha estado pidiendo a las operadores que intensifiquen su lucha contra las robollamadas. El mes pasado, el presidente de la FCC, Ajit Pai, dijo que las compañías telefónicas necesitan implementar sistemas robustos de autenticación de identificación de llamadas para fines de este año. Si no lo hacen, la FCC considerará una "intervención".

Las multas que la FTC le impuso a las compañías y sus propietarios varían desde US$500,000 hasta más de US$3 millones. Algunos de los acuerdos propuestos aún están en espera de la aprobación final de la corte.

