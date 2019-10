Las frustraciones del Pixel 4 XL y cómo es mejor que el Galaxy Note 10 Plus

Juan Garzon / CNET

El Google Pixel 4 y Pixel 4 XL ya están en preventa y llegarán a las tiendas el 24 de octubre.

Estos celulares Google mejoraron sus funciones e incluso cuentan con una cámara trasera adicional. Los Pixel 4 también tienen carencias, pero aún así superan al Samsung Galaxy Note 10 y al Galaxy Note 10 Plus en varios aspectos. Aquí te cuento las cosas que me frustraron del Pixel 4 y cómo es mejor que el Galaxy Note 10 Plus y su hermano menor.

Las frustraciones del Pixel 4 y Pixel 4 XL

Almacenamiento base

Los Pixel 4 tienen apenas 64GB de almacenamiento, en su versión básica. Sí, es lo mismo que ofrece Apple con los nuevos iPhones, pero comparar manzanas con naranjas no es apropiado ya que con los iPhone tienes opciones limitadas, mientras que con Android hay muchísimas opciones.

Con esto en cuenta, teléfonos como el Galaxy S10 Plus y el Huawei P30 Pro ofrecen 128GB de almacenamiento base y los Galaxy Note 10 y Galaxy Note 10 Plus tienen hasta 256GB de almacenamiento inicial.

Es cierto, los Galaxy Note 10 son más caros, pero si compras el Pixel 4 XL con la opción de 128GB tendrás que pagar US$999, mientras que el Galaxy Note 10 cuesta US$949.

Sin almacenamiento ilimitado de fotos y videos en calidad original

Anteriormente, una compensación para el poco almacenamiento de los Pixel —además de que no ofrece ranura microSD, como muchos de sus rivales Android— era que ofrecía almacenamiento ilimitado en Google Photos (en la nube) fotos y videos en calidad original. Google, sin embargo, cambió esto con los Pixel 4.

En realidad, solo tienes almacenamiento ilimitado de fotos y videos en "alta calidad" como toda clase de celulares Android y hasta iPhone. Esto hace que las fotos y videos sean comprimidos (pierden un poco de calidad) para que Google pueda ahorrar espacio en sus servidores.

Google One

Google ofrece 3 meses de Google One con los Pixel 4, el cual te brinda 100GB de almacenamiento en la nube.

Aunque esto suena como buenas noticias, el problema es que después de los tres meses tu límite será reducido a solo 15GB que es lo que todo usuario obtiene en Google Drive.

Si utilizaste más de los 15GB de almacenamiento durante esos tres meses de prueba en Google One, no perderías esos datos o archivos, pero es posible que Gmail no te permita recibir ni enviar mensajes porque al sobrepasar los 15GB de cuota máxima que tienes en Google Drive (con tu cuenta de Google), el funcionamiento del servicio de correo está atado a ese almacenamiento.

Para que todo vuelva a la normalidad te verás forzado a borrar cosas para bajar a menos de 15GB de uso o simplemente pagar mensualmente por el almacenamiento en la nube; es decir, te ofrecen un servicio para que después te suscribas.

Estas son mis principales frustraciones con el Pixel 4, lo cual no significa que sea necesariamente sea un celular malo. Tendremos nuestro análisis pronto en el que no solo hablaré de estas frustraciones, sino también de lo destacable de ese dispositivo y lo qué ofrece en un mercado donde hay muchas opciones.

Cosas en las que el Pixel 4 XL supera al Galaxy Note 10 Plus

Actualizaciones Android

Los Pixel 4 y Pixel 4 XL son de los primeros en poder actualizar las nuevas versiones del sistema operativo de Google, como sería Android 11.

Samsung, por su parte, no ha sido nunca de los más rápidos en actualizar el sistema operativos de sus teléfonos y no esperaría que eso cambiara con los Galaxy Note 10 y Note 10 Plus.

Funciones que muestran el futuro de Android

Google ha convertido a lso teléfonos Pixel en una plataforma para estrenar funciones que tiempo después llegarán a otros dispositivos Android. Por ejemplo, los teléfonos Pixel estrenaron el nuevo Google Assistant y hasta la posibilidad de que Assistant hiciera llamadas a restaurantes para hacer reservaciones, entre otras.

En esta ocasión, los Pixel 4 estrenan un nuevo Google Assistant y Live Caption (transcripción en tiempo real de videos), entre otras cosas, que podrán llegar a otros celulares, pero después.

En este sentido, un Pixel 4 ofrece la posibilidad de disfrutar funciones antes de que usuarios de otros teléfonos las reciban y así permite a sus usuarios tener una visión del camino que irá tomando Android.

Los Galaxy Note 10 sí cuentan con Google Assistant, pero tendrás que esperar un tiempo para poder recibir al nuevo asistente, el Live Caption y quizá sea necesario esperar años para tener la función de detección de accidentes en carros.

Cámara principal muy confiable

Los Galaxy Note 10 y Note 10 Plus tienen unas de las mejores cámaras en el mercado, pero con el historial de cámaras de los celulares de Google lo mínimo que podría esperar es que la cámara principal de los Pixel 4 y Pixel 4 XL será de las más confiables, si no la más confiable en un celular actualmente.

Desde la primera generación de Pixel, Google ha sorprendido con sus cámaras y aunque la competencia también ha mejorado sus cámaras, la constancia o frecuencia (en diferentes escenarios) con la que las cámaras de los Pixel logran buenas fotos es mayor al de la competencia.

Aunque estas son las cosas en las que el Pixel 4 vencería con claridad a los Galaxy Note 10, hay que tener en cuenta que los teléfonos de Samsung también tienen sus ventajas. Por ejemplo, al tener tres cámaras te ofrecen más versatilidad y tienen más almacenamiento, ofrecen ranura microSD (en el caso del Note 10 Plus), tienen diseños más atractivos e impresionantes y muchas más funciones.

