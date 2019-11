Frozen 2 impuso un récord de venta anticipada de boletos para un filme animado

Walt Disney Pictures

¿Recuerdas cuándo no había fiesta infantil en la que no sonora la canción "Let It Go" de Frozen en 2013? Pues mucha gente parece recordarlo ya que su secuela, Frozen 2, impuso un récord de venta de boletos para una película animada en su primer día de venta anticipada, reportó Variety el miércoles 6 de noviembre.

De acuerdo a la nota de Variety, los servicios de venta de entradas online Fandango y Atom Tickets informaron que la película de Frozen 2 era el filme animado que más había vendido boletos en su primer día de salida al mercado.

El servicio Fandango reveló que Frozen 2 superó incluso la venta anticipada de boletos de Toy Story 4 (2019), que eventualmente llegó a recaudar en las salas de cine US$1,072 millones a nivel mundial. Analistas consultados por Variety estiman que la secuela de Frozen podría alcanzar de US$100 millones a US$125 millones cuando se estrene el 22 de noviembre.

En el caso de Atom Tickets, la demanda por boletos de Frozen 2 solo es superada por las ventas anticipadas de entradas para ver Star Wars: The Rise of Skywalker, que se estrena el 20 de diciembre.

Frozen 2 se estrena el 22 de noviembre de 2019 en cines.