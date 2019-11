Frozen 2: ¿Qué versión de la canción 'Mucho Más Allá' te gusta más?

Walt Disney Pictures

Disney ha estrenado Frozen 2 y como sucedió con la primera película, esta promete tener canciones tan pegajosas como la popular "Let it go", que tuvo dos versiones en español: "Suéltalo" (para España) y "Libre Soy" (para América Latina). Ahora es el momento de "Mucho Más Allá", interpretada en la versión para Latinoamérica por Carmen Sarahí y para España por Gisela.

Algo curioso de Frozen, tanto en su primera película como en la segunda, es que Disney utilizó diferentes cantantes para promocionar la canción. En la primera Martina Stoessel, artista argentina de Disney Latinoamérica interpretó "Libre Soy", a pesar de que Sarahí se encargó del doblaje y de la canción en el filme; en el caso de España, el doblaje de Elsa en la película fue de Ana Alborg, pero las canciones desde el principio y durante toda la promoción las realizó Gisela, reconocida por el programa de talentos Operación Triunfo.

Esta que te dejamos aquí abajo es la versión para América Latina.

Este año con Frozen 2, Disney ha mantenido el doblaje de las canciones en las películas, pero ha apostado por la voz de un hombre para cantar la canción principal y promocionar la misma tanto en América Latina como en España. "Mucho Más Allá" suena en la voz del cantante David Bisbal, cuya fama en ambos mercados podría estar ayudando a Disney a unificar en una sola voz la promoción de la película.

En este video encontrarás la versión de Gisela.

Sin embargo, esto nos deja con al menos tres opciones de doblaje de la canción en nuestro idioma, dos con acento español y otro más neutro para América Latina.

#Frozen2 tiene 3 versiones de la canción principal “Mucho Más Allá” en nuestro idioma. Una de @carmensarahimx para Latam, una de @giselaoficial para España y la promocional de @davidbisbal Escúchalas aquí y dinos ¿cuál te gustó más? https://t.co/wzB5U9fV8o — CNET en Español (@CNET_Es) November 22, 2019

En este video que te dejamos a continuación puedes escuchar la versión de David Bisbal. ¿Cuál es tu versión favorita? ¡Responde nuestra encuesta de Twitter!