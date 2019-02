Frozen 2: mira el primer tráiler de la secuela de Disney

Captura de pantalla por CNET

Si temes que te estallen los oídos si vuelves a escuchar una vez más la canción Let It Go, tranquilos todos. El primer tráiler teaser de Frozen 2, divulgado el miércoles por Disney, deja de lado las canciones y pone el foco en el aspecto del misterio y la aventura de los protagonistas.

El avance muestra a la Reina Elsa (voz en inglés de Idina Menzel) tratando de adentrarse en el mar e intentando en vano congelar las olas con sus poderes. Luego, su hermana Anna (voz en inglés de Kristen Bell), Kristoff (Jonathan Groff), el reno Sven y el muñeco de nieve Olaf (Josh Gad) emprenden juntos una aventura en un bosque.

El tráiler resume en imágenes, sin adentrarse en detalles de la trama, lo que es la sinopsis oficial de la secuela: "Elsa, Anna, Kristoff y Olaf emprenden un viaje a un bosque lejano para conocer la verdad sobre un antiguo misterio de su reino".

La secuela de Frozen (2013) incorpora en su elenco las voces en inglés de Sterling K. Brown (This Is Us) y Evan Rachel Wood (Westworld). Frozen lideró la taquilla global en 2013 al recaudar US$1,276.5 millones, según Box Office Mojo.

La secuela es dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck y contará con nuevas canciones de los compositores ganadores del Oscar, Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez.

Frozen 2 se estrena en cines el 22 de noviembre.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.