Frozen 2: Disney anuncia los artistas que participan en su banda sonora

Una de las bazas del éxito de Frozen (2013) fue la canción "Let It Go", que incluso ganó el Oscar a mejor canción original de 2014. Pero con su secuela, Frozen 2, Disney ha puesto el foco en la aventura y las escenas de acción del filme. Hasta el lunes 30 de septiembre, cuando finalmente se dio a conocer el nombre de las estrellas de la música que participan en su banda sonora y se divulgó un nuevo video con un adelanto de la canción "Into the Unknown".

La banda sonora de Frozen 2 incluye siete nuevas canciones compuestas por Kristen Anderson-López y Robert López (ganador del Oscar por la canción "Let It Go") y contará con la participación de Kacey Musgraves, Weezer y Panic! At the Disco, quienes grabarán su propia versión de algunos de estos nuevos temas musicales del filme.

En el disco, Musgraves cantará "All Is Found", Weezer acomete una versión de "Lost in the Woods" y Panic! At the Disco grabará "Into the Unknown". Estos tres temas sonarán durante los créditos finales de la película.

La lista de canciones de la banda sonora son:

"All Is Found", interpretada por Evan Rachel Wood

"Some Things Never Change", interpretada por Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad y Jonathan Groff

"Into the Unknown", interpretada por Idina Menzel

"When I Am Older", interpretada por Josh Gad

"Reindeer(s) Are Better Than People", interpretada por Jonathan Groff

"Lost in the Woods", interpretada por Jonathan Groff

"Show Yourself", interpretada por Idina Menzel y Evan Rachel Wood

"The Next Right Thing", interpretada por Kristen Bell

"Into the Unknown", interpretada por Panic! At the Disco

"All Is Found", interpretada por Kacey Musgraves

"Lost in the Woods", interpretada por Weezer

Disney también lanzó el lunes el póster oficial de Frozen 2.

Venture into the unknown. Check out the new poster from #Frozen2, and see the film in theaters November 22. pic.twitter.com/GTHl7nQn9a — Disney (@Disney) September 30, 2019

La sinopsis de Frozen 2 es la siguiente: "Anna, Elsa, Kristoff, Olaf y Sven abandonan Arendelle para viajar a un antiguo bosque de una tierra encantada. Su propósito es encontrar el origen de los poderes de Elsa para salvar su reino".

Frozen 2 se estrena en cines el 22 de noviembre.