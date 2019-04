Disney

Es imposible que no hayas sentido de alguna manera el fenómeno Frozen. La película de Walt Disney Animation Studios ganó dos premios Oscar en 2014: al mejor título de animación y a la mejor canción original "Let it Go". Esa misma canción y el resto de la banda sonora de la película se convirtieron en un fenómeno mundial reproducido hasta el infinito y de los que es complicado sacarse de la cabeza. La película cuenta además con un musical en Broadway. Y hasta hubo una escasez de disfraces y juguetes de los personajes de la película en 2014 que hizo que algunos padres desesperados llegaran a pagar US$1,200 por una muñeca de Elsa en eBay. Y es que al parecer Disney había subestimado el éxito (y la mucha demanda) que tendría la película.

La película original está muy libremente basada en el cuento La reina de las nieves de Hans Christian Andersen. Escrita por Jennifer Lee y codirigida por Lee, junto a Chris Buck, Frozen gira en torno a la historia de dos hermanas Elsa (voz de Idina Menzel) y Anna (voz de Kristen Bell). Elsa se aislará desde muy pequeña porque tiene la habilidad, que no sabe controlar, de generar hielo y la aterra que algo le suceda a su hermana por su culpa.

A pesar de que las protagonistas de esta historia sean en realidad dos princesas y que en el caso de Anna acabe encontrando romance durante la película, en el grandullón vendedor de hielo Kristoff (voz de Jonathan Groff), la película no se adhiere a todos los tópicos de películas Disney con princesas. En lugar de primar la historia de amor de Anna, prima en realidad la relación entre ambas hermanas.

Fecha de estreno de Frozen 2

La secuela de Frozen, que Disney ha decidido titular formalmente como Frozen II, se estrena en Estados Unidos el 22 de noviembre de 2019.

La Frozen original se estrenó en cines el 27 de noviembre de 2013. Con una recaudación en la taquilla mundial de US$1,276 millones, Frozen es la película de animación que más dinero ha ganado en cines.

Tráilers

Disney ha publicado un tráiler oficial por el momento de Frozen II. En él podemos ver a una Elsa enfrentándose a un océano furioso con un objetivo que desconocemos. El resto del tráiler nos deja ver también a Anna, Kristoff, además del reno Sven y el muñeco de nieve Olaf (voz de Josh Gad).

Entre Frozen y Frozen 2

Frozen no es la única aventura sobre las hermanas de Arendelle que hemos podido ver mientras esperamos el estreno de Frozen II.

En el corto de 2015 Frozen Fever descubrimos que, en el raro caso de que se resfríe, Elsa estornuda pequeños muñequitos de nieve endiablados. Y vimos todas las molestias que se tomó la hermana mayor de Frozen para tratar de que su hermana pequeña tuviera el mejor de los cumpleaños.

Disney estrenó el corto Olaf's Frozen Adventure (Frozen: Una aventura de Olaf) en noviembre 2017 coincidiendo con el estreno de la película de animación de Pixar Coco. Este corto protagonizado por Olaf y de más de 20 minutos de duración sustituyó al cortometraje con el que tradicionalmente nos obsequian al inicio de las películas de Pixar.

Olaf's Frozen Adventure desató mucha polémica. Algunas salas de cine en México acabaron proyectando la película Coco sin las aventuras heladas de Olaf después de las quejas de los espectadores. Y en Estados Unidos el corto también enfadó a muchos de los espectadores que habían pagado por ver Coco.

Olaf's Frozen Adventure exploró la idea sobre las diferentes tradiciones familiares que tiene la gente por Navidad, Hanukkah o el solsticio de invierno. Y es que Elsa y Anna se dieron cuenta de que no tenían ninguna costumbre establecida al haberse pasado tantos años separadas.

Ambas princesas hicieron también un cameo en 2018 en la película de animación de Disney Ralph Breaks the Internet. En ella la intrépida Vanellope se hace un selfie con todas las princesas de Disney en uno de los momentos más divertidos de ese título. Naturalmente, Elsa y Anna no faltaron a la cita.

#UnaNoviaParaElsa

Todavía no tenemos detalles sobre la trama o aquello que podremos ver en Frozen II pero el primer tráiler parece apuntar hacia una nueva lucha para Elsa y una aventura para nuestros protagonistas.

Elsa se ha convertido de hecho en un símbolo de la comunidad LGBTQ y la canción "Let It Go" de la primera película se interpretó como un himno a la salida del armario y declaración de su homosexualidad.

Son muchos los que querrían ver eso confirmado en Frozen 2 y Twitter está lleno de fans que ya sea con el hashtag #UnaNoviaParaElsa o #GiveElsaAGirlfriend abogan por una película de Disney donde finalmente se muestre una relación homosexual y un personaje abiertamente gay.

La codirectora de Frozen II, Jennifer Lee, no desmintió esta posibilidad en una entrevista reciente con el Huffington Post en la que dijo: "El día a día de Elsa nos dice dónde necesita ir. Ya veremos dónde vamos".

El equipo

Disney

Estos son los personajes confirmados en Frozen 2 y que retoman sus personajes de la primera película:

Elsa (voz de Idina Menzel)

Anna (voz de Kristen Bell)

Kristoff (voz de Jonathan Groff)

Olaf (voz de Josh Gad)

Además de ellos se espera que Evan Rachel Wood (Westworld) y Sterling K. Brown (This Is Us) también presten sus voces para nuevos personajes de la película, que todavía no están confirmados.

Chris Buck y Jennifer Lee repiten en el cargo de codirectores de la película.

El matrimonio de compositores musicales Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, que escribieron las canciones de la primera Frozen, repetirán también en este título.