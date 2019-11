Hay escena poscréditos en Frozen 2 y estas son sus claves

Disney Animation

¿Has visto ya Frozen 2? Si todavía no has visto la nueva aventura, menos helada, de las hermanas de Arendelle, Elsa y Anna, tal vez prefieras leer nuestra crítica sin spoilers. Pero tenemos que advertirte que sí, tienes que ver la nueva película de animación hasta el final, final, con títulos de crédito incluidos porque en Frozen 2 hay una escena poscréditos que no vas a querer perderte.

Si todavía no has visto la película, ten en cuenta que lo que te vamos a contar a continuación contiene algunos spoilers menores sobre el argumento de la nueva de Frozen y esa secuencia que hay al final de los títulos de crédito.

Quién sale en la escena poscréditos de Frozen 2

Hacia la mitad de Frozen 2 hay un momento bastante divertido en el que el muñeco de nieve Olaf (voz de Josh Gad) le cuenta a los soldados de Arendelle y los miembros de la tribu Northuldra atrapados en el bosque encantado la historia de las hermanas Anna y Elsa. Olaf básicamente resume con mucha pantomima y sentido del humor lo sucedido en la primera película de esta saga helada para ponerlos al día.

Al final de Frozen 2, cuando los títulos de crédito han acabado de pasar y ya has podido escuchar en su integridad la versión de Panic! at the Disco de "Into the Unknown", Olaf reaparece en la pantalla. El muñeco de nieve vuelve a usar su método teatrero y cómico para resumir lo acontecido en esta película de Frozen 2. Su audiencia son el muñeco de nieve gigante Marshmallow, que en Frozen hacía de guarda del Ice Palace o Castillo de hielo al que se exilió Elsa; así como los pequeños muñequitos de nieve que surgieron de los estornudos de Elsa en el corto de 2015 Frozen Fever.

En todo caso, nos alegra que Marshmallow y los muñequitos se lleven tan bien finalmente y estén viviendo en perfecta harmonía en el Ice Palace. También que Olaf se esté asegurando de mantenerlos entretenidos e informados.

Frozen 2 se estrena a nivel mundial este 22 de noviembre.