Frozen 2: ¿Será en esta película cuando Elsa finalmente encuentre novia?

Disney Animation.

Si todavía no has visto Frozen 2 y le tienes aversión a los spoilers, tal vez prefieras dejar esta lectura para otro momento. Si ninguna de esas dos cosas te concierne, este es el lugar donde te contamos si Elsa tiene una relación amorosa en Frozen 2. Pero cuidado porque a partir de ahora vienen los spoilers.

En contra de lo que creíamos, finalmente Elsa no encuentra novia en esta secuela y Frozen 2 acaba perdiendo la oportunidad de convertirse en la primera película de Disney Animation con un protagonista abiertamente gay.

Disney, un estudio tradicionalmente conservador, incluyó su primer personaje "oficialmente" gay en la versión con actores de carne y hueso de 2017 de Beauty and the Beast con el papel de LeFou (Josh Gad) y su admiración por Gaston (Luke Evans). Pero se trató de una representación muy sutil que uno podía perderse completamente. Ese mismo año, la actriz Tessa Thompson habló de su interpretación del personaje de Valkyrie en Thor: Ragnarok como alguien bisexual. Pero la secuencia que hacía explícita la sexualidad de este personaje finalmente se eliminó de la película. Tendremos que esperar hasta Thor: Love and Thunder para ver finalmente a una Valkyrie abiertamente bisexual en la pantalla.

Mientras tanto, ha habido reportes de que el primer personaje de Disney abiertamente gay aparecerá en Jungle Cruise, que se estrena en julio de 2020. Pero a pesar de que Disney esté progresando lentamente, sigo preguntándome si Frozen 2 ha sido una oportunidad perdida. Era la ocasión perfecta de hacer una película más inclusiva y representativa que respondiera a la súplica del #GiveElsaAGirlfriend o #UnaNoviaParaElsa.

"La primera película se centra en la familia y el amor familiar y la segunda se centra en lo mismo", me explicó la directora Jennifer Lee en una entrevista reciente en la que le pregunté sobre el motivo por el que no habría romance para Elsa en esta película. "Cuando desarrollamos la historia nos preguntamos en qué momento de su vida está cada personaje. Elsa tiene sus poderes llamándola, lleva el peso del reino. Está tratando de salvar a su familia y a su hermana, además de entender quién es y por qué tiene estos poderes. Sentimos que con eso había más que suficiente".

Desde el punto de vista narrativo, las palabras de Lee tienen mucho sentido. La primera película de Frozen nos regaló "Let It Go", una canción ganadora de un Oscar que acabaría convirtiéndose en un himno LGBTQ. Pero también es una película muy feminista donde la princesa no encuentra un príncipe y ambos viven felices para siempre. Frozen es la historia de dos hermanas, que además son princesas, que al final de la película hallan la forma de reencontrarse y ser felices juntas.

Frozen 2 vuelve a centrarse en lo poderoso que es el amor entre Elsa y Anna. La película también profundiza en el crecimiento de ambos personajes y el hecho de que quieran cosas diferentes en la vida. La escena final de la película (antes de la de después de los títulos de crédito) nos muestra a una Elsa completamente feliz por fin, una vez que ha descubierto el secreto tras sus poderes y que ha puesto a Anna, bastante más adecuada para según qué tareas, a cargo del reino. Elsa cabalga en soledad y representa una imagen completa de independencia y satisfacción.

Es cierto que me hubiera gustado verla felizmente emparejada y con novia. Pero es posible que la película esté siendo todavía más revolucionaria con una protagonista femenina que es perfectamente feliz y completa estando sola. Y siempre puede haber tiempo para los líos sentimentales para Elsa en Frozen 3, ¿no?