Disney Animation

Mi hermana me obligó a ver Frozen hace un par de inviernos, cuando yo estaba de visita en Barcelona. La idea de una película musical con princesas Disney no me atraía demasiado. Pero ella insistió. Y yo cedí. Es lo que hay que hacer con las hermanas pequeñas.

Así que nos tapamos con una manta y vimos la primera aventura de Elsa y Anna. Enseguida me dejé seducir por la historia. Aquellas no eran princesas de Disney convencionales. Y siguen sin serlo.

Frozen 2, que se estrena este 22 de noviembre, explora la idea de qué pasa después del final feliz. Y reflexiona sobre si realmente se puede ser feliz si una de las partes implicadas tiene una mente inquieta que anhela lanzarse a lo desconocido.

Las cosas han cambiado un poco desde que la primera parte de esta película se estrenara con un éxito absoluto en 2013 con las voces de Kristen Bell e Idina Menzel interpretando a las hermanas Anna y Elsa. Para esta nueva película, el otoño ha llegado a Arendelle y los blancos y azules de la primera entrega han dado paso a los tonos más cálidos del follaje otoñal.

Olaf (Josh Gad), el siempre positivo muñeco de nieve, se siente más maduro y sabio e imparte su sabiduría en forma de frases de diálogo como: "Mi teoría sobre la tecnología es que va a ser tanto nuestra salvadora como nuestra maldición". También le sugiere a la audiencia, a través de una canción, que controle solo aquello que sea posible cuando parece que las cosas están fuera de control.

Disney Animation

Kristoff (Jonathan Groff) ha renunciado a su profesión de recolector de hielo y se ha mudado con Elsa y Anna, junto a su inseparable reno Sven, que le guía sobre su relación con Anna (Kristen Bell). La más pequeña de las hermanas de Arendelle, a su vez, está feliz. Todo el mundo a quien ama vive bajo el mismo techo y ella ya no se siente sola o aislada.

Pero la felicidad es difícil de contener a veces. Elsa (Idina Menzel), la mayor de las hermanas, es un ser complicado. Ama a su hermana y a su recién encontrada nueva familia pero no acaba de estar cómoda o satisfecha. La asusta un poco pensar en qué podría pasar si sigue sus instintos en lugar de continuar ignorando la voz misteriosa que la persigue y solo ella parece poder escuchar. "Me da miedo pensar en lo que arriesgo si te sigo hacia lo desconocido", canta en uno de los primeros grandes momentos musicales de este título.

Quedas avisado. Ese tema musical, "Into the Unknown", es incluso más pegadizo que "Let It Go". Estarás canturreándolo sin parar después de ver la película. Seguramente les consiga a los cantautores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez otro Oscar, o al menos una nominación. La canción también tiene todos los ingredientes y la letra perfecta para convertirse en un himno de las magnitudes de su predecesora. Panic! at the Disco ha grabado ya una versión de este tema.

Disney Animation

Como que con estas dos hermanas nunca hay momento para el aburrimiento, Elsa decide embarcarse finalmente en esa aventura que la llama y descubrir qué sucedió en el bosque encantado y habitado por espíritus mágicos que hay cerca de Arendelle. Anna, por supuesto, no quiere ni oír hablar de la posibilidad que su hermana vaya sola y se une a ella.

Sven, Olaf y Kristoff también se apuntan. El muñeco de nieve está a cargo del humor durante la mayor parte del viaje y de la película. Tiene una secuencia particularmente divertida, en la que resume los acontecimientos de la primera Frozen para un grupo de personajes nuevos, que te va a arrancar más de una carcajada.

Kristoff, a su vez, le causaría sentimientos de inferioridad hasta al novio más comprensivo y servicial. "Aquí estoy. ¿Qué necesitas?", le pregunta a Anna en un momento de la película, además de asegurarle que su amor no es frágil. Frozen 2 nos recuerda a menudo que Anna no es precisamente una princesa en apuros, pero eso no quiere decir que no pueda aceptar la ayuda de Kristoff con gratitud.

Pero en realidad es la relación entre las dos hermanas la que vuelve a ser el centro de Frozen 2, algo que sigue siendo tanto innovador como satisfactorio. Jennifer Lee repite como guionista de esta película. Ella y Chris Buck codirigieron la primera y han dirigido también esta nueva historia de empoderamiento femenino, búsqueda de independencia y realización personal.

Disney Animation

Esta secuela contiene muchos mensajes para inspirar tanto a los más pequeños como a los adultos. Como la importancia de ser fiel a uno mismo, tratar de hacer siempre lo correcto, no tener miedo de enfrentarnos a nuestros demonios o pedir ayuda cuando la necesitamos, sin que nos importe estar solos a veces.

Pero más allá de eso, Frozen 2 se puede disfrutar simplemente como una sucesión de temas musicales. O por una animación técnicamente perfecta que captura un mundo de fantasía. La secuencia de Elsa bajo el agua es un placer para la vista. El agua se representa repetidamente a lo largo de este título con una maestría que te hará olvidar lo difícil que es el medio acuático para la animación. El pelo, otro ejemplo de algo muy difícil de conseguir en animación, aquí parece casi real, incluso si está mojado. Y sí, también puedes disfrutar de esta historia a través de los muchos cambios de vestuario y vestidos divinos que luce Elsa y que estoy segura que acabarán convirtiéndose en grandes opciones de disfraz.

Ahora solo me queda ir de visita a Barcelona y compartir esta nueva aventura de Elsa y Anna con mi hermana. Mi única queja es que querrá que la veamos doblada en castellano. Tendré que ceder. Es lo que hay que hacer con las hermanas pequeñas.