Friends se podrá ver en cines de Estados Unidos para celebrar su 25 aniversario

NBC

La Friendmanía se ha desatado en 2019, año en el que se cumplen 25 años de estreno, en 1994. Ya Lego creó un set para armar que recrea la cafetería Central Perk del show y esta semana NBC anunció que, para celebrar el 25 aniversario, 12 episodios clásicos de Friends se exhibirán en 1,000 salas de cine en Estados Unidos.

La empresa Fathom Events es la organizadora de este evento llamado Friends 25th: The One with the Anniversary, que ofrecerá a grupos de amigos ver episodios famosos del show remasterizados en alta definición 4K. El evento tiene una duración de 1 hora 40 minutos y tendrá lugar en tres fechas distintas, con contenidos diferentes: 23 de septiembre, 28 de septiembre y 2 de octubre.

A continuación puedes conocer cuáles episodios se proyectarán en cada día del evento:

23 de septiembre

Pilot –ReDo

The One With The Black Out

The One With The Birth

The One Where Ross Finds Out

28 de septiembre

The One With The Prom Video

The One Where No One's Ready

The One With The Morning After

The One With The Embryos

2 de octubre

The One With Chandler In A Box

The One With Ross's Wedding – Part 2

The One Where Everyone Finds Out

The One Where Ross Got High

La página Web New Musical Express reveló que las funciones también proyectarán escenas nunca vistas de la serie y entrevistas exclusivas con el elenco del show.

Los boletos estarán a la venta a partir del 16 de agosto en la página Web de Fathom Events. Allí también puede verificarse cuáles salas de cine cerca de tu ciudad participan en el evento.