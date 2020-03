La reunión de Friends se retrasará ante brote de COVID-19: reporte

Warner Media/HBO Max

Para las noticias e información actualizada sobre la pandemia del coronavirus, visita la página web de la OMS

El esperado regreso de la popular serie Friends, el cual se estrenaría por HBO Max, se retrasará ante el brote de COVID-19 , informó Variety.

Fuentes cercanas a la filmación del especial de Friends dijeron a Variety que el lanzamiento se retrasaría, ya que las grabaciones se pospusieron hasta mayo, fecha en la que el servicio de streaming HBO Max pensaba realizar el estreno del especial de Friends. Este especial iba a estar disponible a la par de todos los 236 episodios de la serie desde el día del lanzamiento de HBO Max.

El especial de Friends marcaría el regreso de la popular serie noventera, y contaría con las actuaciones de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry, y será grabado en el set original en el que se solía grabar la serie, reportó el sitio hermano de CNET, TV Guide.

"El elenco de Friends se reunirá exclusivamente para un especial sin título y sin guión en HBO Max", se puede leer en un comunicado del 21 de febrero.

HBO Max no es la única empresa afectada por el coronavirus, ya que Apple también ha suspendido la producción de series para Apple TV Plus, mientras que South by Southwest (SXSW) fue cancelado lo que retrasó la exhibición de películas.

En CNET en Español tenemos una guía de todo lo que debes saber de HBO Max, la plataforma de streaming que hace su debut en mayo de 2020.