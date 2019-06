La voz de Frida Kahlo podría ser diferente a como la imaginaste

La voz de Frida Kahlo podría ser diferente a la imagen más áspera y adusta que tenía.

Investigadores de la Fonoteca Nacional de México descubrieron un archivo de un programa de radio, en el que se habría registrado la voz de la artista mexicana.

Sin embargo, el jueves 13 de junio, la directora del Museo Frida Kahlo, Hilda Trujillo, advirtió a The Associated Press que no se puede asegurar aún que se trate de la voz de la pintora.

El clip dura 90 segundos y forma parte de un episodio del programa de la década de 1950 del locutor Álvaro Gálvez y Fuentes, conocido como "El Bachiller". En el audio se escucha a una mujer que se refiere en términos poéticos al esposo de Kahlo, el muralista Diego Rivera.

"Es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste", dice la voz. "Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes están difícilmente detenidos".

Antes de que la voz femenina empiece a recitar, nadie se identifica, lo que complica asegurar que se trate de Khalo.

Las autoridades de la Fonoteca creen que el programa fue publicado en 1955 o 1956, uno o dos años después del fallecimiento de Kahlo. La fecha tiene una connotación especial, pues se decía que la pintora estaba muy enferma y que fumaba y tomaba mucho antes de su muerte. El tono de la voz entonces contrasta con la imagen que el mundo se había hecho de una mujer que tenía esos hábitos.

Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional, señaló que revisarán más de 1.300 archivos de El Bachiller para intentar descubrir si en efecto es la voz de Kahlo.

A continuación puedes escuchar el audio encontrado:

En Twitter, algunos usuarios se sorprendieron por el tono de la voz que escucharon:

Realidad contra expectativa

Es impresionante el debate que ha comenzado tras la publicación de la probable voz de Frida Kahlo. Lo que escuchamos rompe con todo aquello que imaginamos. Así que escuchen (y lean también la historia en @el_pais ) pic.twitter.com/lSEFVBYAyq https://t.co/7qe9cQtbQI — Sonia Corona (@sonyacrown) June 12, 2019

