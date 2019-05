Características importantes

Google Assistant combate spam de llamadas, detecta las canciones cuando no lo usas, se puede apretar el celular para activar Google Assistant, tiene el chip Titan M para ofrecer mayor seguridad de tus datos, tiene la promesa de ser los primeros en actualizarse a Android Q, trae conector de audífonos de 3.5mm, tiene doble bocina, la promesa de tener una cámara tan buena como la de los Pixel 3 (sin almacenamiento original ilimitado), no es resistente al agua (solo salpicaduras), tampoco es compatible con carga inalámbrica. No tiene el chip Pixel Visual Core.

