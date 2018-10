Frente a frente: OnePlus 6T, Galaxy S9 Plus, Pixel 3 XL y iPhone XS Max

Juan Garzon / CNET

Con el OnePlus 6T, la empresa sigue con su lema de ofrecer un teléfono de alta gama que logre competir con los mejores a un precio mucho inferior a pesar de que generación tras generación su precio se ha ido incrementando.

Dicho esto, es sorprendente saber que el OnePlus 6T integra el mismo procesador Snapdragon 845 del Galaxy S9 Plus y Pixel 3 XL, mientras que ofrece hasta 2GB más de RAM que el celular de Samsung o el doble de memoria RAM que el teléfono de Google.

Además, el OnePlus 6T integra una pantalla más grande que la de esos celulares mencionados, ofreciendo un panel de 6.41 pulgadas, mientras que el Galaxy S9 Plus tiene una de 6.2 pulgadas y el Pixel 3 XL de 6.3 pulgadas (todas estas tres con paneles OLED de Samsung).

Por su parte, el iPhone XS Max vive generalmente en su propio mundo al integrar un procesador propio de Apple que ha demostrado un gran desempeño y, aunque su pantalla es la más grande (6.5 pulgadas), el panel también es de Samsung.

Sin embargo, en cuanto a resolución, el Galaxy S9 Plus sobresale con una densidad de pixeles de 529ppp, seguido del Pixel 3 XL con una densidad de pixeles de 523ppp. El OnePlus 6T tiene una densidad de pixeles de 402ppp y el iPhone XS Max de 458ppp.

Todos estos celulares se pueden cargar inalámbricamente y tienen la certificación de resistencia al agua IP68, excepto el OnePlus 6T. La empresa reveló que no quiere incrementar los costos para algo (carga rápida) que no cree que sus usuarios están solicitando actualmente y OnePlus asegura que el 6T es resistente a salpicaduras y a lluvia, pero no tiene ninguna certificación que te de la seguridad.

Asimismo, ninguno de estos celulares tiene el puerto tradicional de audífonos (3.5mm), excepto el Galaxy S9 Plus. Además, los que no tienen ese puerto ofrecen un adaptador en la caja, menos Apple que solamente lo vende.

Otras diferencias importantes están en la manera de desbloqueo, mientras que Apple ofrece principalmente el reconocimiento facial a través de Face ID, el OnePlus 6T tiene un lector de huellas integrado en la pantalla, mientras que el Galaxy S9 Plus y el Pixel 3 XL integran un lector de huellas en la parte trasera, además de que estos celulares Android tienen reconocimiento facial básico.

En cuanto a las cámaras, todos tienen doble cámara trasera menos el Pixel 3 XL. A pesar de eso, esa cámara es la que me ha resultado más confiable. El iPhone XS Max y el Galaxy S9 Plus permiten hacer zoom óptico 2X que ofrece un poco más de versatilidad para tomar fotos (más cerca sin moverte).

El Pixel 3 XL también tiene la ventaja de que incluye almacenamiento ilimitado en la nube gratis de la calidad original de las fotos y videos que tomes con ese celular, mientras que los demás dependerán del almacenamiento interno o tendrán esa copia de respaldo en Google Fotos pero con algunas reducciones en su calidad.

En cuanto a la calidad de las fotos, considero que primero está el Pixel 3 XL, seguido del iPhone XS Max y Galaxy S9 Plus en el segundo lugar. De último, estaría el OnePlus 6T.

En la parte frontal, el iPhone XS Max ofrece la mayor tecnología y Face ID funciona bastante bien, mientras que el Pixel 3 XL integra doble cámara trasera para ofrecer selfies regulares o gran angulares (capturan más personas y espacio).

Por su parte, el Galaxy S9 Plus integra un lector de iris que también permite desbloquear el celular con seguridad, pero es menos preciso que Face ID.

En diseño, sería principalmente cuestión de preferencia, pero considero que el Galaxy S9 Plus es el más bonito de todos, seguido del OnePlus 6T y el iPhone XS Max.

Asimismo, todos estos celulares tienen el puerto USB-C que es mucho más usado que el Lightning en el iPhone XS Max e inclusive Apple ya abandonó ese puerto para darle paso al USB-C en los nuevos iPad Pros.

Otro aspecto interesantes son que Apple no incluye un cargador de carga rápida con la compra del iPhone XS Max, mientras que los otros fabricantes de esta lista sí lo hacen. Aún así, con o son cargador la carga rápida del OnePlus 6T es la más rápida.

No hay mucho de qué quejarse en desempeño aquí y aunque en pruebas de rendimiento el iPhone XS Max le gana generalmente a los otros, el OnePlus 6T hace mejor uso de su mejor RAM y permite ofrecer una experiencia más rápida a través de la navegación de toda clase de apps recientes.

En cuanto al precio, el OnePlus 6T es el claro ganador con un costo inicial de US$549. El Galaxy S9 Plus tiene un precio de US$699, el Pixel 3 XL de US$799 y el iPhone XS Max de US$1,099.

En general, la primera pregunta que te tienes que hacerte es qué sistema operativo prefieres, para dirigirte al iPhone o sacarlo de tus opciones. Después, muchos seguramente escogen por marca o simplemente por el precio, pero considero que el más completo de los otros celulares es el Galaxy S9 Plus, mientras que el Pixel 3 XL sobresale por su cámara trasera y actualizaciones rápidas de Android. El OnePlus 6T sobresale por ofrecer un excelente balance de experiencia de Android, excelente desempeño y buen precio.

Comparación: Pixel 3 XL, Galaxy S9 Plus, Pixel 3 XL, iPhone XS Max

OnePlus 6T Galaxy S9 Plus Pixel 3 XL iPhone XS Max Pantalla 6.41 pulgadas (AMOLED) 6.2 pulgadas (AMOLED) 6.3 pulgadas (OLED) 6.5 pulgadas (OLED) Resolución 2,340x1080 pixeles 2,960x1,440 pixeles 2,960x1,440 pixeles 2,688x1,242 pixeles Densidad de pixeles 402ppp 529ppp 523ppp 458ppp Sistema operativo OxygenOS basado en Android Pie Android Oreo Android Pie iOS 12 Procesador 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) 2.8GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) / 2.7GHz Samsung Exynos 9810 (ocho núcleos) 2.5GHz Qualcomm Snapdragon 845 (ocho núcleos) Apple A12 Bionic (seis núcleos) Almacenamiento 128GB, 256GB 64GB, 128GB, 256GB (varía según mercado) 64GB, 128GB 64GB, 256GB, 512GB Expansión de almacenamiento No Sí No No Cámara trasera Doble cámara de 16 y 20 megapixeles con apertura de f/1.7 y f/1.7 Doble cámara de 12 megapixeles con estabilización de imagen óptica y doble fotodiodo (doble pixel). Gran angular tiene apertura variable de f/1.5 y f/2.4, mientras que la secundaria tiene apertura fija de f/2.4 12.2 megapixeles con apertura de f/1.8 y estabilización de imagen óptica y digital Doble cámara de 12 megapixeles, una con estabilización de imagen óptica y apertura de f/1.8 y f/2.4 Grabación en cámara lenta 480fps en HD, 240fps en Full HD, 4K en 60fps 960fps en HD, 240fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps HD, 120fps en Full HD, 60fps en 4K 240fps en Full HD, 60fps en 4K Cámara frontal 16 megapixeles 8 megapixeles de f/1.7 Doble de 8 megapixeles (una gran angular) 7 megapixeles (TrueDepth Camera) RAM 6GB/8GB 6GB 4GB 4GB Batería 3,700mAh 3,500mAh con carga rápida Quick Charge 2.0 3,430mAh 3,179mAh Batería extraíble No No No No Conectividad 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz)

4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí Sí Sí Resistente al agua No (sin certificación) Sí (IP68: hasta 2 metros de profundidad por 30 minutos) IP68 Sí (IP68: hasta 2 metros de profundidad por 30 minutos) Lector de huellas Sí (en pantalla) Sí (parte inferior de las cámaras traseras) Sí (trasero) No Lector de iris No Sí (Intelligent Scan: activa el reconocimiento de iris y facial a la vez) No No Reconocimiento de rostro Sí Sí Sí Sí (Face ID) Carga inalámbrica No Sí Sí Sí Características importantes Lector de huellas atrás, pantalla casi sin bordes con ceja, carga rápida Dash, Google Pay, precio inicial inferior a US$540, Google Assistant, USB-C, modo de lectura automatizado, hasta 8GB de RAM, doble cámara trasera optimizada para fotos con poca luz, en EE.UU. no te cobran impuestos por comprarlo, fotos con fondo borroso con las cámaras traseras y frontal Doble cámara trasera con estabilización de imagen óptica, apertura variable en la cámara principal, zoom óptico 2X, efecto bokeh ajustable, bocina con Dolby Atmos, resistencia al agua, ranura para tarjeta microSD, USB-C, Google Pay y Samsung Pay, Bixby, escáner de iris, pantalla curva con funciones pantalla Edge, trae audífonos optimizados por AKG, se puede convertir en computadora de escritorio con Samsung DeX Pad y DeX y en gafas de realidad virtual con Gear VR. Tiene ceja, Google Assistant combate spam de llamadas, detecta las canciones cuando no lo usas, se puede apretar el celular para activar Google Assistant, tiene el chip Titan M para ofrecer mayor seguridad de tus datos, tiene la promesa de ser los primeros en actualizarse a Android Q, trae audífonos USB-C, tiene doble bocina frontal, doble cámara frontal, su cámara trasera está repleta de inteligencia artificial Pantalla casi sin biseles, reconocimiento facial 3D, animojis, efecto bokeh que se puede ajustar después de tomar la foto, Apple Pay, Siri, doble bocina, 3D Touch Tamaño 157.5x74.8x8.2mm 158.1X73.8X8.5mm 158x76.7x7.9mm 157.5x77.4x7.7mm Peso 185 gramos 189 gramos 184 gramos 208 gramos Precio Desde US$549 Desde US$699 Desde US$799 Desde US$1,099