Frente a frente: LG V50 ThinQ 5G vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10 5G

El LG V50 ThinQ es el primer celular de Samsung que llega con muchas de las características que integra el Galaxy S10 Plus y el Galaxy S10 5G.

Por ejemplo, los tres celulares tienen el mismo procesador Snapdragon 855, pantallas OLED y ejecutan Android Pie.

Asimismo, el LG G8 tiene una pantalla de 6.4 pulgadas, tres cámaras traseras y ranura para tarjeta microSD como la del Galaxy S10 Plus, pero es compatible con redes 5G y tiene dos cámaras frontales como el Galaxy S10 5G.

Aunque el LG G8 reproduce sonido a través de su pantalla, las dos bocinas del Galaxy S10 ofrecen una mejor calidad de sonido. Sin embargo, a través de audífonos, el amplificador de sonido de alta fidelidad del LG V50 le permiten ofrecer una mejor experiencia de sonido, siempre y cuando tengas audífonos decentes.

Algo en lo que se queda atrás el LG V50 es en memoria RAM porque ofrece 6GB de RAM, mientras que el S10 Plus integra 8GB o hasta 12GB de RAM; el S10 5G ofrece 8GB de RAM. Además, el Galaxy S10 5G tiene 256GB de almacenamiento base, en vez de 128GB.

Sin embargo, algo sobresaliente del LG V50 ThinQ es que aunque integra tres cámaras traseras como el Galaxy S10 Plus, las cámaras del celular de LG están integradas totalmente en el cuerpo del dispositivo, utilizando hasta el mismo vidrio del panel trasero.

Las cámaras de los S10 no sobresalen de su cuerpo, pero sí tienen un marco que protege ese módulo y que hacen que la parte trasera no sea totalmente plana. Además, el LG V50 ThinQ 5G es el celular que ofrece mejor densidad de pixeles.

El LG V50 ThinQ permite no solo tomar fotos con fondo borroso como los celulares de Samsung, sino que también graba video con fondo borroso. Además, tiene como accesorio una pantalla secundaria que funciona como una clase de minimonitor secundario para extender contenido o traer más controles táctiles a lo que estás haciendo. Lo malo, es que por el momento esta pantalla secundaria no llegará a Estados Unidos.

El Galaxy S10, por su parte, permite cargar otros dispositivos de manera inalámbrica cuando se colocan en la parte trasera

A continuación, comparamos las especificaciones y otras características del LG V50 ThinQ con el Galaxy S10 Plus y Galaxy S10 5G.

Comparación: LG V50 ThinQ 5G vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10 5G

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.