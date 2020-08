Frente a frente: Galaxy Note 20 Ultra vs. Galaxy S20 Ultra

Juan Garzon / CNET

¿Galaxy Note 20 Ultra o Galaxy S20 Ultra? Esta es una pregunta que seguramente muchos se estarán haciendo en este momento.

El Galaxy Note 20 Ultra llegó como el celular más avanzado de Samsung para 2020, similar a como ocurrió con el Galaxy S20 Ultra a principios de año. Claro, ambos teléfonos de Samsung comparten muchas características, pero hay algunas diferencias que podrían hacer que te decantes por uno u otro.

Sin embargo, considero que teniendo en cuenta todo lo que ofrecen y el precio, aquí hay un claro ganador para la mayoría y es el Galaxy Note 20 Ultra.

Primero, el Galaxy Note 20 Ultra tiene un precio inicial de US$1,299, mientras que el Galaxy S20 Ultra tiene un precio sugerido de US$1,399.

Es cierto, el Galaxy S20 Ultra ofrece zoom digital de 100X, tiene hasta 16GB de RAM, una batería de 5,000mAh y una cámara frontal de 40 megapixeles.

Aunque esto suena muy bien cuando lo vez escrito, en el uso diario la diferencia no es muy relevante por diferentes aspectos.

Primero, está claro que aunque es divertido tener zoom digital 100X, los resultados no son los mejores y no es el zoom más usado en un celular. Segundo, dudo mucho que notes la diferencia entre 12GB y 16GB de RAM, especialmente teniendo en cuenta que el Galaxy Note 20 Ultra tiene un procesador Snapdragon 865 Plus en vez del Snapdragon 865 del S20 Ultra —que ofrece cerca de un desempeño 10 por ciento mejor, aunque en Europa y otros mercados encuentras el mismo procesador Exynos 990, pero obtienes el doble de almacenamiento inicial (256GB vs. 128GB).

Por su parte, la duración de la batería del Galaxy S20 Ultra fue confiable y aunque es posible que sea un poco menor en el Galaxy Note 20 Ultra, la diferencia no es tan grande. Además, la diferencia de batería hacen que el Galaxy S20 Ultra sea un celular más pesado (220 gramos vs. 208 gramos), grande (166.9x164.8mm), grueso (8.8mm vs. 8.1mm) e incomodo de usar.

En cuanto a la cámara frontal, no hemos finalizado nuestro análisis del Galaxy Note 20 Ultra para saber qué tan bien se desempeñan las cámaras, pero teniendo en cuenta los años que llevo probando celulares de Samsung (y otras tantas marcas) no creo que la cámara de 40 megapixeles realmente signifique que sea mejor que la de 10 del Galaxy Note 20 Ultra. Además, el Galaxy S20 Ultra captura de manera predeterminada fotos de 10 megapixeles con esa cámara frontal.

El Galaxy Note 20 Ultra tiene un procesador superior, tiene unas cámaras refinadas que incluyen un láser de enfoque automático que corrige los retos que presentaba el Galaxy S20 Ultra por tener un sensor tan grande, tiene el S Pen que ofrece más funciones y beneficios, tiene un vidrio que teóricamente es más resistente (Gorilla Glass Victus vs. Gorilla Glass 6) y tiene la capacidad de hacer zoom óptico 5X en vez de 4X, un zoom que sí se usa con más frecuencia porque no se pierde tanto detalle como con el digital.

A parte de esto, hay pequeños detallitos que quizá llegan o no en un futuro a los Galaxy S20 Ultra, como los videojuegos de Xbox, modo pro de grabación de video más avanzado, Samsung DeX inalámbrico y diferentes optimizaciones del sistema.

En general, ambos teléfonos son caros, pero considero que para la mayoría de usuarios el Galaxy Note 20 Ultra ofrece más por su precio. La única razón para comprar en Galaxy S20 Ultra en vez del Note 20 Ultra creo que sería si encuentras una oferta, porque el S20 Ultra deberá bajar de precio más rápido.

Dicho esto, comparo a continuación las especificaciones, precio y otras características del Galaxy Note 20 Ultra con el Galaxy S20 Plus.

Galaxy Note 20 Ultra vs. Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra Galaxy S20 Ultra Pantalla 6.9 pulgadas (AMOLED), 120Hz 6.9 pulgadas (120Hz) Resolución 3,088x1,440 pixeles 3,200x1,440 pixeles Densidad de pixeles 496ppp 511ppp Sistema operativo Android 10 Android 10 One UI 2.1 Procesador Snapdragon 865 Plus/Exynos 990 2.7GHz Snapdragon 865 / Exynos 990 Almacenamiento 128GB, 512GB (256GB inicial en mercados con procesador Exynos) 128GB / 512GB Expansión de almacenamiento Sí Sí Cámara trasera Tres: 108 megapixeles f/1.8, gran angular de 12 megapixeles f/2.2; 12 megapixeles telefoto, f/3.0; sensor láser, Zoom óptico 5X, Space Zoom 50X Cuatro: 108 megapixeles (f/1.8) + telefoto de 48 megapixeles (f/3.5) + gran angular de 12 megapixeles (f/2.2) + ToF -zoom óptico 4x, híbrido 10X, digital 100X, video 8K Cámara frontal 10 megapixeles, f/2.2 40 megapixeles RAM 12GB 12GB / 16GB Batería 4,500mAh 5,000mAh Duración de batería (horas y minutos) Por definir 16 (120Hz) y 21 (60Hz) Conectividad 5G Sub6, mmWve; 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G y 5GHz, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, Golnass, BeiDou 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 NFC Sí Sí Resistente al agua Sí, IP68 IP68 Lector de huellas Sí, en pantalla Sí, en la pantalla Reconocimiento de rostro Sí, básico Sí, básico Carga inalámbrica Sí y carga reversible Sí y carga reversible Conector de audífonos No No Características importantes Pantalla curva de 120Hz, vidrio Gorilla Glass Victus atras y adelante, lacencia del S Pen de 9ms, carga inalámbrica, carga inalámbrica reversible, S Pen, acceso a juegos de Xbox, grabación de video 8K, Samsung Pay (NFC y MST), microSD, Samsung DeX inalámbrico, zoom digital 50X y óptico 5X Pantalla casi plana de 120Hz, vidrio Gorilla Glass 6, grabación de video 8K, Samsung Pay (NFC y MST), microSD, zoom digital 100X y óptiico 4X Tamaño 164.8x77.2x8.1mm 166.9x76x8.8mm Peso 208 gramos 220 gramos Precio US$1,299 US$1,399

En nuestro más reciente podcast —que puedes escuchar en la parte superior o en Spotify, Google Play Music y iTunes (te puedes suscribir aquí)— hablo también de mis primeras impresiones del Galaxy Watch 3, Galaxy Buds Live, Galaxy Z Fold 2 y Galaxy Tab S7 Plus, mientras que también de las buenas noticias de Android 11 para los Galaxy S20, el incremento de actualizaciones para celulares Samsung desde los Galaxy S10, nuestro análisis del Pixel 4A y la posible fecha de lanzamiento del Pixel 5..

Primera impresión Samsung Galaxy Note 20 Ultra El Galaxy Note 20 Ultra llega con diferencias más grandes que nunca en comparación con la versión base, incluyendo un precio que es US$300 más alto. Además, cumple la función de Note 20 Plus y Note 20 Ultra. Lee Nuestro Análisis