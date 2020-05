Los nuevos Huawei FreeBuds 3i tienen cancelación de ruido y son baratos

Huawei

Huawei ha dado a conocer los nuevos audífonos con cancelación de ruido FreeBuds 3i, que aunque suenan como una variante de los FreeBuds 3 que probamos hace algunos meses, son totalmente diferentes en aspecto y tienen algunas novedades para competir mejor con rivales como los Galaxy Buds Plus y hasta los AirPods Pro, por un precio más comedido.

En particular estos audífonos ofrecen un sistema de tres micrófonos para mejorar la calidad de audio, y tienen sensores capacitivos en los dos audífonos, lo cual permite que puedas controlar la música y activar la cancelación de ruido a través de ellos mismos, sin necesidad de tener que acudir al celular para nada.

La empresa lanzó los FreeBuds 3i en su sitio Web este 6 de mayo. La compañía explica que los audífonos cuentan con cancelación de ruido para escuchar mejor tu música sin interrupciones, pero también cancelación de ruido durante las llamadas.

Si te preguntas por su batería, esto posiblemente sea en lo que menos destaquen, ya que la empresa indica que pueden durar 3.5 horas con reproducción de música, aunque su cajita agrega 14.5 horas -- aún así, menos que los Galaxy Buds Plus y los AirPods Pro que ofrecen más de 20 horas.

Como punto de comparación, los Huawei FreeBuds 3 nos daban unas 20 horas de reproducción de música, pero también son ligeramente más caros, ya que cuestan US$199.

Características importantes Huawei FreeBuds 3i

Cancelación de ruido activa

Cancelación de ruido durante llamadas

Tiempo de carga al 100 por ciento de 1 hora

Batería de 37mAh por audífono

Caja de carga con 410mAh -- no tiene carga inalámbrica

Duración de la batería de 3.5 horas de reproducción de música, 2.5 horas en llamada

Hasta 14.5 horas de duración de la batería con la cajita de carga

Bluetooth 5.0

Carga mediante USB Tipo C

Incluye almohadillas de diferentes tamaños

Precio y disponibildad

Los Huawei FreeBuds 3i destacan no solo por su cancelación de ruido, pero también por su precio, de alrededor de US$112. La compañía inició su venta en algunos países de Europa, aunque aún no ha confirmado cuándo llegarán a México o el resto de América Latina. No los esperamos en Estados Unidos, aunque normalmente pueden encontrarse los productos de Huawei pueden encontrarse a través de Amazon.