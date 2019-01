Foxconn recorta plazas por poca demanda del iPhone: reporte

Agrandar Imagen Apple

Foxconn, una reconocida fabricante de productos tecnológicos, incluyendo los de Apple, eliminará 50,000 puestos temporales luego de reportarse una baja demanda del iPhone, según el medio asiático The Nikkei.

El despido de estos empleados comenzó en octubre, dice The Nikkei, y afectó principalmente a la fábrica en Zhengzhou, China, la que produce más unidades del iPhone. Los despidos de trabajadores temporales son una práctica normal, pero lo irregular en esta ocasión es que ocurrieron antes de tiempo.

Foxconn recurre cada año a trabajadores temporales para ayudar con la alta demanda de un nuevo iPhone en los primeros meses de disponibilidad, pero a partir de enero es cuando se empiezan a hacer estos recortes, que es cuando finaliza la época de diciembre y la demanda comienza a desacelerar. Estos recortes habrían sucedido hasta tres meses antes de lo acostumbrado, apunta el reporte.

The Nikkei dice que otras fabricantes como Pegatron también se están viendo afectadas. The Nikkei menciona el caso de otra empresa cuyo nombre no es revelado pero que extendió las vacaciones a 4,000 empleados y en marzo decidirá si despedirlos.

Según rumores, el iPhone XS y iPhone XR no han tenido la adopción pronosticada originalmente. Los reportes sobre un recorte en su producción comenzaron en diciembre, se ampliaron en enero y Apple confirmó la demanda por debajo de lo anticipado con un recorte a su previsión de ingresos para el primer trimestre del año fiscal.

Apple ha defendido en repetidas ocasiones que sus teléfonos han tenido una demanda saludable y en especial el iPhone XR se convirtió en su iPhone mejor vendido, según ejecutivos de la compañía. A pesar de las declaraciones, Apple ha bajado el precio de este celular en varias partes del mundo.

Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, señaló que algunas causas por las bajas ventas es que los usuarios pasan más tiempo con un teléfono y se tardan más en actualizarse, el programa de reemplazo de baterías y la desaceleración en ventas del mercado en general.