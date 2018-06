21st Century Fox

Walt Disney no se está cruzando de brazos ante la oferta de Comcast para quedarse con 21st Century Fox.

Una semana después de que Comcast lanzara una oferta no solicitada de US$65,000 millones en efectivo por los activos de entretenimiento de Fox, Disney regresó con un acuerdo modificado con el gigante de medios de Rupert Murdoch por US$71,300 millones repartidos equitativamente entre efectivo y acciones.

Fox ha aceptado la propuesta, llamándola "superior" a la de Comcast, aunque no bloquea a otras empresas a hacer sus propias ofertas. Los accionistas de Fox aún tienen que aprobar la oferta el 10 de julio.

La nueva oferta de Disney busca hacerse de Fox, que es el hogar de franquicias como X-Men, Deadpool, Kingsmen y Planet of the Apes; películas de animación como Ice Age; y activos de televisión como The Simpsons y la sofisticada red FX. Que Disney eleve la apuesta pone de relieve el valor cada vez mayor del contenido, luego de la compra de Time Warner por US$85,000 millones de AT&T.

Comcast había esperado que los activos de Fox se unieran a un grupo estable de equipos de entretenimiento que incluyen propiedades administradas por NBC Universal. Piensa en películas como The Fast and the Furious y Jurassic World, además de una constelación de canales de televisión, no sólo los que tienen NBC en sus nombres, sino también otros como Bravo y Syfy y canales en español como Telemundo y Universo, actualmente transmitiendo contenidos exclusivos de la Copa del Mundo Rusia 2018.

Mientras tanto, Disney también podría beneficiarse de la amplia gama de activos de televisión y cine de Fox, que podría alimentar sus servicios de transmisión, incluido un rival planificado para Netflix, a veces denominado Disneyflix.

También está en juego la propiedad del servicio de streaming Hulu. Comcast, Disney y Fox poseen, cada una, una participación del 30 por ciento en el negocio, y quien gane la oferta para Fox tendría una participación mayoritaria.

El acuerdo se divide en US$38 por acción en efectivo y acciones.

Comcast se negó a comentar para esta nota y una portavoz de Fox no estuvo disponible para comentar.

"La compra de 21st Century Fox ofrece un valor financiero significativo a los accionistas de ambas empresas y después de seis meses de planear la integración estamos más que entusiasmados y confiados sobre la compatibilidad estratégica de estos activos y el talento de Fox", dijo el presidente de Disney, Robert Iger, en un comunicado de prensa.

"Estamos sumamente orgullosos de los negocios que hemos creado en 21st Century Fox, y creemos firmemente que esta combinación con Disney va a desatar aún más valor para los accionistas en lo que la nueva Disney siga marcando el paso en un momento dinámico en nuestra industria", dijo el presidente ejecutivo del directorio de Fox, Rupert Murdoch, en un comunicado aparte.

La oferta mayor de Disney mantiene vivo el sueño de ver una reunión de los activos de Marvel. Disney, que es dueña de los derechos de los Avengers, podría unificar el universo de los cómics con la incorporación de los derechos que Fox tiene sobre los X-Men y los Cuatro Fantásticos.

Nota del editor: Esta nota se publicó originalmente a las 9:20 a.m. hora del Este y se actualizó a las 6:36 p.m. hora del Este con información sobre la reacción de Fox a la oferta de Disney.